Wiatr zdmuchnął dach na Węgrzech. Żywioł idzie w kierunku Polski

Już we wtorek po południu zacznie padać. I to solidnie. Prognozy modeli numerycznych są zgodne. Południe, centrum i wschód Polski czeka kilka dni intensywnych opadów i burz. W wielu miejscach suma deszczu przekroczy 100 mm, a w górach może osiągnąć nawet 200 mm. Polscy Łowcy Burz ostrzegają - trzeba liczyć się z lokalnymi podtopieniami, gwałtownymi wezbraniami rzek i burzami, które punktowo dołożą kolejne milimetry deszczu.

Największe zniszczenia przyniósł jednak wiatr, przede wszystkim w Segedynie, trzecim co do wielkości mieście Węgier. W poniedziałek po południu silny podmuch zerwał dach jednego z budynków Uniwersytetu w Segedynie . Kilkutonowa konstrukcja z blachy i drewna przeleciała nad ulicą Derkovits fasor i runęła na sąsiedni blok, uszkadzając kilka mieszkań oraz dom seniora "Gesztenyeliget". Według relacji świadków, elementy konstrukcyjne spadły z ogromną siłą, łamiąc okoliczne drzewa jak zapałki. Na szczęście, jak podają lokalne media, nikomu nic się nie stało.

Do usuwania skutków żywiołu skierowano kilkanaście zastępów straży pożarnej. Lokalne media podają, że tylko w samym Segedynie strażacy interweniowali co najmniej 40 razy, głównie przy usuwaniu połamanych konarów, zabezpieczaniu dachów i wypompowywaniu wody z zalanych piwnic. Szef lokalnego sztabu kryzysowego ocenił sytuację jako "poważną, ale opanowaną". Trwa szacowanie strat , a władze miasta rozważają czasowe przeniesienie części pensjonariuszy domu seniora.

To, co wydarzyło się na Węgrzech, może być zapowiedzią pogody, która już dziś zacznie się pogarszać także u nas. Opady rozpoczną się od południa i będą trwać co najmniej do piątku. Najbardziej narażone regiony to województwa: opolskie, śląskie, małopolskie, mazowieckie i łódzkie, ale także wschodnia część Dolnego Śląska, Podkarpacie i Lubelszczyzna powinny przygotować się na trudne warunki.