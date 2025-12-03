Seria POCO F8 - smartfony, które przesuwają granice mobilnego gamingu

POCO konsekwentnie realizuje hasło "Uwolnij Ultramoc", oferując sprzęt, który nie uznaje kompromisów. Najnowsza linia została zaprojektowana głównie z myślą o graczach oczekujących maksymalnej płynności, stabilności i jakości obrazu - nawet podczas wielogodzinnych sesji.

Serce bestii - Snapdragon 8 Elite i podwójny chipset

To, co kryje się "pod maską", ma kluczowe znaczenie. POCO F8 Ultra otrzymał innowacyjne rozwiązanie w postaci architektury Dual-Chipset. Główną jednostką jest Snapdragon 8 Elite Gen 5, który w testach AnTuTu osiąga imponujące ponad 3,9 mln punktów. Towarzyszy mu dodatkowy chipset VisionBoost D8, odpowiadający za poprawę jakości obrazu.

Smartfon dzięki temu oferuje:

płynność do 120 FPS,

super-rozdzielczość 1.5K,

tryb Game HDR poprawiający kontrast i szczegółowość.

Sztuczna inteligencja dodatkowo optymalizuje działanie w najnowszych grach. W praktyce telefon potrafi utrzymać stabilne 120 FPS nawet przez 4,5 godziny nieprzerwanej rozgrywki.

POCO F8 Pro nie pozostaje daleko w tyle. Również korzysta ze Snapdragona 8 Elite (Gen 4), wspieranego przez technologię WildBoost, co przekłada się na płynną i responsywną rozgrywkę nawet w najbardziej wymagających produkcjach.

Stabilność bez kompromisów i zaawansowane chłodzenie

W grach liczy się nie tylko wysoka liczba klatek, ale przede wszystkim ich stabilność. POCO F8 Ultra imponuje w tej kategorii - w testach przy 120 FPS średnia wyniosła 119,65 FPS, a najniższe spadki nie zeszły poniżej 89,71 FPS. To realnie odczuwalny brak zacięć i irytujących lagów.

Za utrzymanie odpowiednich temperatur odpowiada system LiquidCool z chłodzeniem IceLoop. W modelu Ultra jego powierzchnia to aż 6700 mm², z dwuwarstwową konstrukcją odprowadzającą ciepło z procesora i modułu aparatu. Wersja Pro korzysta z trójwarstwowego IceLoop 3D, który oferuje o 40 proc. większą pojemność cieplną niż poprzednia generacja.

Mobilny gaming to duże obciążenie dla akumulatora, ale seria POCO F8 jest na to przygotowana materiały promocyjne

Ekran stworzony do grania

POCO F8 Ultra wyposażono w 6,9-calowy wyświetlacz POCO HyperRGB. Zastosowanie pełnej struktury subpikseli RGB przekłada się na doskonałą ostrość i jasność porównywalną z ekranami 2K, a przy tym mniejsze zużycie energii - nawet o 19,5 proc. względem F7 Ultra.

Dodatkowe atuty to ultraniska jasność (1 nit) oraz ściemnianie DC, znacząco redukujące zmęczenie oczu podczas nocnych sesji. Model Pro również korzysta z technologii HyperRGB na ekranie 6,59 cala, oferując równie wysoką jakość obrazu.

Bateria, która cię nie zawiedzie

Mobilny gaming to duże obciążenie dla akumulatora, ale seria POCO F8 jest na to przygotowana za sprawą zaawansowanych i wydajnych baterii o pojemności:

POCO F8 Ultra - 6500 mAh (największa bateria w historii serii F),

POCO F8 Pro - 6210 mAh i nawet 16 godzin ciągłego użytkowania.

Szybkie ładowanie 100W HyperCharge pozwala na pełne naładowanie obu modeli w niecałe 40 minut. Inteligentne zarządzanie temperaturą podczas ładowania wydłuża żywotność ogniwa i poprawia bezpieczeństwo użytkowania.

Premium w pełnym znaczeniu

Seria POCO F8 to propozycja dla wymagających użytkowników materiały promocyjne

Nowa seria to także krok w stronę segmentu premium. POCO nawiązało współpracę z marką Bose, dzięki czemu model Ultra oferuje system audio Sound by Bose w architekturze 2.1. Efekt? Głębszy bas i przestrzenne brzmienie, które robią różnicę podczas grania bez słuchawek.

Obudowy wykonano z najwyższej jakości materiałów: aluminium, szkła POCO Shield Glass oraz wykończeń nanotechnologicznych. Całość dopełnia certyfikat IP68, gwarantujący odporność na wodę i pył.

Podsumowanie i cena

Seria POCO F8 to propozycja dla wymagających użytkowników, którzy oczekują największej wydajności, świetnego ekranu i długiego czasu pracy na baterii. Zarówno F8 Ultra, jak i F8 Pro to smartfony gotowe na każde gamingowe wyzwanie - od dynamicznych strzelanek po rozbudowane RPG.

Ceny rekomendowane w ofercie premierowej (mi.com):

POCO F8 Pro (12+256 GB) - 2099 zł,

POCO F8 Ultra (12+256 GB) - 2699 zł.

Promocja obowiązuje do 21 grudnia 2025 roku. W zestawie użytkownicy otrzymują również darmowe okresy próbne na wybrane serwisy streamingowe - pełną ofertę znajdziecie na stronie producenta.

