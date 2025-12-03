Archeolog i muzykolog Miquel López García, który prywatnie jest zawodowym trębaczem, odtworzył dźwięk ośmiu z zachowanych muszli. Ku zaskoczeniu badaczy, instrumenty wytworzyły stabilny, donośny ton przypominający współczesny róg francuski.

Przodkowie współczesnych trąbek

Eksperymenty akustyczne pokazały też, że ton można modyfikować ruchem dłoni wewnątrz muszli, a także zmianą kształtu ust i emisji głosu - dokładnie tak, jak w przypadku współczesnych instrumentów blaszanych.

Badacze zauważają też, że podobne instrumenty wykorzystywano aż do XX wieku, a w niektórych regionach Hiszpanii jeszcze niedawno dmuchano w muszle, by ostrzegać mieszkańców przed powodzią lub zwoływać ich na wspólne prace.

To jedne z pierwszych znanych elementów technologii dźwięku w dziejach człowieka. Działają dzięki wibracji warg, a sposób wydobycia dźwięku jest identyczny jak w dzisiejszych trąbkach i puzonach. Można uznać je za ich najstarszych przodków

Są jednymi z najstarszych w Europie

Z analiz wynika, że muszle znalezione w osadach i kopalniach w rejonie Beren (dzisiejsza Katalonia) zostały celowo zmodyfikowane - ich wierzchołki odłamano, by umożliwić dmuchanie, a niektóre egzemplarze miały dodatkowe otwory pełniące funkcję stroików lub uchwytów.

Jak podkreślają autorzy badań, instrumenty te mogły służyć górnikom i rolnikom do porozumiewania się między oddalonymi stanowiskami, ale równie dobrze mogły pełnić funkcję muzyczną. Ich melodyjność i modulacja dźwięku sugerują, że mogły służyć do muzycznej ekspresji, być może w rytuałach, ceremoniach lub formach komunikacji społecznej.

To odkrycie każe ponownie zadać pytanie, dlaczego ludzie zaczęli tworzyć muzykę, czy z potrzeby przetrwania, czy z potrzeby ekspresji i więzi

Dotychczas znane rzymskie czy prehistoryczne instrumenty z muszli pochodziły głównie z Afryki Północnej i gatunku Barbary macaque, jednak odkrycie z Katalonii dotyczy zupełnie innego obszaru i okresu. Datowanie wskazuje na koniec V i początek IV tysiąclecia p.n.e., a więc okres na długo przed powstaniem cywilizacji śródziemnomorskich.

To najstarsze na Półwyspie Iberyjskim i jedno z najstarszych w Europie świadectw zorganizowanego wytwarzania instrumentów dętych. Dla archeologów to także pierwszy bezpośredni dowód na handel żywymi ślimakami morskim gatunku Charonia lampas z obszarów poza Morzem Śródziemnym.

