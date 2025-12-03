YouTube Recap 2025 to odpowiedź na Spotify Wrapped, ale tym razem dla filmów. Google już od jakiegoś czasu było proszone przez użytkowników o stworzenie podobnej usługi, gdzie będzie można uzyskać własne podsumowanie roku. Głosy te w końcu zostały wysłuchane.

Podsumowanie roku z filmami w YouTube Recap 2025

Zasada działania YouTube Recap jest bardzo zbliżona do Spotify Wrapped. Zasadniczą różnicą jest sama platforma oraz treści, które znajdują się w podsumowaniu roku. W przypadku serwisu Google są to oczywiście filmy, ale użytkownicy mogą liczyć na wgląd w różne ciekawe informacje oraz statystyki.

W ramach YouTube Recap 2025 użytkownicy zobaczą podsumowanie roku, które zostanie zaprezentowane na maksymalnie 12 kartach (u części osób może być ich mniej). Można będzie tu znaleźć ulubione kanały czy treści, ale też poznać własne nawyki związane z oglądaniem wideo w serwisie.

Podsumowanie zostało stworzone dla Was, przez Was. Znajduje to odzwierciedlenie w całym procesie tworzenia tej funkcji, z dziewięcioma rundami feedbacku i ponad 50 różnymi testami koncepcyjnymi, zanim dotarliśmy do tego, co widzicie dzisiaj

Podsumowanie roku YouTube Recap 2025 wyświetla się na kartach. YouTube materiały prasowe

W wybranych przypadkach pojawią się również podsumowania pochodzące z platformy YouTube Music. O ile użytkownik używał jej w ostatnich 12 miesiącach do słuchania muzyki. W przeciwnym razie takie treści się nie pojawią.

Jak uzyskać dostęp do YouTube Recap 2025?

YouTube Recap 2025 nie jest jeszcze dostępne w Polsce, ale na dniach ulegnie to zmianie. W pierwszej kolejności Google udostępniło nową usługę Amerykanom, ale wkrótce jej widoczność ma być rozszerzana o kolejne rynki.

Dostęp do YouTube Recap 2025 będzie można uzyskać z poziomu przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej na telefony. W obu przypadkach podsumowanie roku pojawi się na stronie głównej lub na karcie Ty.

Warto dodać, że własnym podsumowaniem roku z YoTube będzie można podzielić się z innymi użytkownikami i będzie to możliwe za pomocą specjalnego przycisku udostępniania, który znajdzie się na dole prezentowanych kart.

