YouTube Premium Lite w Polsce. Oglądaj bez reklam za mniej.

YouTube Premium Lite dołącza do planów dostępnych w platformie w Polsce. Tańsza subskrypcja była testowana od jakiegoś czasu i początkowo wprowadzono ją tylko na wybranych rynkach . Teraz trafia na kolejne i na ich liście jest nasz kraj. Ile kosztuje i co oferuje?

Nowa subskrypcja kosztuje w Polsce 17,99 złotych/miesiąc . To o 12 złotych mniej w porównaniu do standardowego planu indywidualnego, który po podwyżkach wiąże się z wydatkiem 29,99 złotych/miesiąc. Jak nietrudno się domyślić, tańsza wersja nie oferuje tak wielu benefitów, które dostępne są w droższej. Czego nie ma?

W zasadzie YouTube Premium Lite pozwala oglądać filmy bez reklam i na tym koniec . Jakby tego było mało, to nie dotyczy to każdej kategorii treści . Z informacji, które można znaleźć na stronach wsparcia Google wynika, że obejmuje "większość wideo", ale nie wszystkie. Firma wyjaśnia, że dotyczy to treści z kategorii "gry, moda, uroda, wiadomości i inne". Z listy wyłączone są m.in. muzyka i teledyski.

To oznacza jedno. Jeśli zasubskrybujecie nową subskrypcję, to nie powinniście się zdziwić, że od czasu do czasu zobaczycie reklamy. Oczywiście będzie ich znacznie mniej w porównaniu do oglądania treści w platformie bez żadnego planu, ale elementy sponsorowane w tym przypadku całkowicie nie znikną.