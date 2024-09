YouTube Premium to usługa, która daje dostęp do różnych benefitów. Niestety wiąże się to z opłatami. Ostatnie podwyżki cen w Polsce pojawiły się niespełna rok temu i wygląda na to, że na horyzoncie są kolejne. Zwiastują to zmiany cen, które zostały ogłoszone już na wybranych rynkach europejskich.

Wyższe ceny YouTube Premium w Europie

Subskrybenci YouTube Premium z krajów w zachodniej części Europy zaczęli otrzymywać w zeszłym tygodniu wiadomości e-mail z informacją o podwyżkach. Nowe ceny dotyczą m.in. użytkowników z Belgii, Holandii, Irlandii czy Włoch i prezentują się następująco:

Plan indywidualny — z 11,99 euro na 13,99 euro

Pakiet rodzinny — z 17,99 euro na 25,99 euro

Widzimy więc, że podwyżki cen są wysokie zwłaszcza w przypadku planu rodzinnego, który podrożał aż o kilkadziesiąt proc. W przeliczeniu na złotówki jest to kwota na poziomie ponad 110 zł. Dla porównania najdroższa subskrypcja Netfliksa (pakiet Premium) w Polsce kosztuje 67 zł.

Polskie ceny YouTube Premium na razie bez zmian

Wspomniane podwyżki cen na razie nie dotyczą YouTube Premium w Polsce, gdzie kwoty prezentują się następująco:

Subskrypcja indywidualna — 25,99 zł/miesiąc

Pakiet rodzinny — 46,99 zł/miesiąc

Jest też specjalna oferta dla studentów za 14,99 zł/miesiąc. Na razie nie wiadomo, kiedy nowe ceny subskrypcji pojawią się również w Polsce. Może to nastąpić w ciągu najbliższych tygodni lub później. Trudno też dokładnie oszacować wzrost, ale w przypadku planu rodzinnego może to być około 50 proc. i wtedy jego cena przekroczy 70 zł. Pod tym względem będzie więc drożej w porównaniu do subskrypcji Premium Netfliksa.

YouTube tłumaczy ogłoszone podwyżki cen planów Premium chęcią dalszego dostarczania usług oraz funkcji na wysokim poziomie, co niestety wiąże się z wyższymi kosztami utrzymania. Subskrypcja pozwala na oglądanie filmów dostępnych w serwisie bez reklam. Ponadto użytkownicy mogą liczyć na dodatkowe benefity. Wśród nich mamy możliwość zapisywania wideo do obejrzenia w trybie offline czy dostęp do usługi YouTube Music.