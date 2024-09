Spis treści: 01 Netflix ukrywa przed nami filmy i seriale

02 Tajne menu Netflix, czyli kody

03 Gdzie wpisać kod na Netflix?

Netflix ukrywa przed nami filmy i seriale

Płacimy co miesiąc abonament za Netflix, a mimo to platforma serwuje nam tylko kilka dań głównych spośród bogatej biblioteki. Chociaż strona główna serwisu wygląda na wypełnioną po brzegi, to tak naprawdę eksplorujemy zaledwie urywek tego, co jest na Netflix. Kilka najpopularniejszych seriali i filmów, garść nowości - to wiele, ale nadal nie wszystko.

Okazuje się, że zasoby Netflixa są znacznie więcej, lecz mało kto ma do nich dostęp. Aby go uzyskać, nie musimy mieć specjalnego abonamentu czy posiadać tajemnej wiedzy. Istnieje bowiem sposób na odkrycie tajnego menu Netflix - i zaraz wam go pokażę.

Tajne menu Netflix, czyli kody

Platforma Netflix pozwala nam skorzystać ze specjalnych kodów, dzięki którym odkryjemy serwis na nowo. Nie musimy posiłkować się stroną główną, ani też wpisywać konkretnych nazw seriali i filmów w pasek wyszukiwania. Wystarczy, że poznamy tajne kody odpowiadające poszczególnym rodzajom treści. Chcecie filmy przygodowe, a może anime? Na każdy gatunek i wariant znajdzie się specjalna kombinacja znaków.

Dla przykładu oto najpopularniejsze kody na Netflix:

1365 - Filmy akcji i przygodowe

Filmy akcji i przygodowe 6548 - Komedie

- Komedie 46576 - Klasyczne filmy akcji i przygodowe

- Klasyczne filmy akcji i przygodowe 10702 - Filmy szpiegowskie

- Filmy szpiegowskie 43048 - Thrillery akcji

- Thrillery akcji 1492 - Science Fiction

- Science Fiction 8933 - Thrillery

- Thrillery 6839 - Filmy dokumentalne

- Filmy dokumentalne 5763 - Dramaty

- Dramaty 78367 - Kino światowe

Kino światowe 7077 - Kino niezależne

Kino niezależne 783 - Filmy familijne i dla dzieci

Filmy familijne i dla dzieci 10659 - filmy edukacyjne dla dzieci

- filmy edukacyjne dla dzieci 11177 - telewizyjne kreskówki

- telewizyjne kreskówki 5507 - filmy dla dzieci ze zwierzętami

- filmy dla dzieci ze zwierzętami 67673 - Disney

- Disney 51056 - filmy familijne

- filmy familijne 27346 - seriale i programy dla dzieci

- seriale i programy dla dzieci 31574 - Filmy klasyczne

- Filmy klasyczne 5977 - Filmy o tematyce LGBTQ

Filmy o tematyce LGBTQ 1701 - Filmy muzyczne

- Filmy muzyczne 8883 - Filmy romantyczne

- Filmy romantyczne 4370 - Filmy o sporcie

- Filmy o sporcie 83 - Seriale i programy

- Seriale i programy 5475 - Komedie romantyczne

- Komedie romantyczne 8711 - Horrory

- Horrory 7424 - Anime

- Anime 2729 - anime science fiction

- anime science fiction 2653 - filmy i seriale anime w konwencji kina akcji

- filmy i seriale anime w konwencji kina akcji 9302 - komedie anime

- komedie anime 452 - dramaty anime

- dramaty anime 11146 - anime fantasy

- anime fantasy 10695 - horror anime

- horror anime 3063 - filmy anime

- filmy anime 6721 - serial anime

Gdzie wpisać kod na Netflix?

Chociaż Netflix nie chwali się na stronie głównej możliwością wpisywania kodów, to jest to całkiem proste. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, gdzie korzystamy z platformy. Jeżeli robimy to w przeglądarce (np. na laptopie), to odpowiedni kod musimy wpisać w pasku adresu: https://www.netflix.com/browse/genre/NNNN - NNNN to wybrany przez nas kod.

Jeszcze łatwiej jest, gdy z Netflixa korzystamy w aplikacji, może to być na telefonie czy telewizorze. Wówczas wybrany przez nas kod należy wpisać w polu wyszukiwania. Dzięki temu wyświetlą się nam produkcje odpowiadające danej kategorii, np. horrory anime czy filmy o sporcie.

