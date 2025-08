Zespół badaczy z Uniwersytetu Zhejiang opracował innowacyjne szkło, które potrafi usuwać kurz i zanieczyszczenia za pomocą pola elektrycznego. Nowy materiał nie wymaga ani wody, ani chemii, ani żadnej interwencji człowieka - dzidała błyskawicznie i niemal bez strat energetycznych. Może to być przełom m.in. dla paneli słonecznych i szklanych elewacji wieżowców, gdzie czystość oznacza nie tylko estetykę, ale i wydajność.

Co więcej, innowacyjna szyba aktywnie zapobiega osiadaniu nowych zanieczyszczeń . Gdy pole elektryczne jest włączone, odpycha cząstki zawieszone w powietrzu, redukując ich osadzanie nawet o 90 proc. Naukowcy nazwali to zjawisko "efektem tarczy cząstek", który może być szczególnie użyteczny podczas burz piaskowych czy w suchych zapylonych regionach.

Nowa technologia nie tylko działa skutecznie, ale też nie zaburza przejrzystości szkła. Straty światła są minimalne i ograniczają się głównie do pasma podczerwieni. To czyni ją idealnym rozwiązaniem dla paneli słonecznych, szyb samochodowych, szklarni czy okien wieżowców.

Co najważniejsze, szkło można łatwo produkować masowo. Wykorzystuje powszechnie dostępne materiały, a sam proces - obejmujący trawienie elektrod na szkle i pokrycie ich cienką warstwą ochronną - pasuje do istniejących linii przemysłowych, co oznacza, że innowacja może szybko trafić na rynek. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Advanced Science.