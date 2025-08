Trzęsienie było efektem ruchu płyty pacyficznej, która "pcha się na północny zachód w stronę części płyty północnoamerykańskiej, sięgającej na zachód w głąb Rosji, i jest wpychana pod Półwysep Kamczatka w procesie zwanym subdukcją". Jak podaje USGS, tempo zbieżności wynosi około 80 mm rocznie , co oznacza, że to jeden z najszybszych ruchów granicy płyt na świecie . Wstrząsy takie jak ten powodują przesunięcia na obszarze kontaktu o długości prawie 400 km i szerokości 150 km. Kluczowe jest to, jak szybko i w jakim kierunku porusza się dno oceanu. To właśnie ono "wygeneruje fale tsunami, przemieszczając ogromne masy wody".

Źródło: Alan Dykes, Why the Pacific tsunami was smaller than expected - a geologist explains, Kingston University, The Conversation