Dziwne wiadomości na WhatsApp. Kto je wysyła?

Oszustwa w internecie są ogromnym problemem, który mimo starań nie chce zniknąć. Możliwości automatyzacji, jakie posiadają przestępcze centra scamu, które nieraz posiadają setki albo tysiące smartfonów bądź ich emulatorów działających w mediach społecznościowych, umożliwia prowadzenie tego procederu na masową skalę. W takich centrach pracują nie tylko boty, ale też ludzie. Jak podaje Meta, wiele takich centrów ulokowanych jest w Azji Południowo-Wschodniej. To nic innego jak zorganizowane grupy przestępcze.

Scammerskie centra najczęściej prowadzą wiele kampanii jednocześnie. Oferują sposoby na łatwy i szybki zarobek poprzez inwestycje w kryptowaluty czy piramidy finansowe. Wiadomości rozsyłane są np. w aplikacjach randkowych, po czym rozmowa przenosi się do social mediów, komunikatorów i ostatecznie wiedzie na platformy płatnicze lub kryptowalutowe. Dlaczego oszuści używają WhatsApp i innych aplikacji? To żonglowanie platformami ma na celu zminimalizowanie ryzyka bana. Jeśli któraś z platform zbanuje oszusta po wykryciu scamu, to jest szansa, że będzie można kontynuować rozmowę w innym miejscu.

Wielu dostawców usług ma swoje filtry wykrywające scam, phishing czy linki prowadzące do stron z czarnych list. Podejrzana aktywność jest blokowana, zanim jeszcze użytkownik coś kliknie, w usługach m.in. Microsoftu, Google, OpenAI i Mety, ale te mechanizmy nie są w stanie wykryć wszystkiego. Stają się one z czasem coraz lepsze, ale to samo można powiedzieć o technikach stosowanych przez oszustów.

Meta wykryła i zablokowała 6,8 mln scammerskich kont na WhatsAppie

O jakiej skali zjawiska oszustw w internecie mówimy? Meta podała dokładne liczby. Przez pierwszą połowę 2025 roku WhatsApp wykrył i zablokował aż 6,8 miliona kont powiązanych ze scammerskimi centrami. "W oparciu o nasze wnioski z dochodzeń i ostatnie działania wykonawcze proaktywnie wykrywamy i zdejmujemy konta, zanim centra scammerskie są w stanie je wykorzystać" - oświadcza wydawca platformy.

Meta wspólnie z OpenAI zablokowały niedawno takie centrum scamu w Kambodży. Przestępcy oferowali m.in. zapłatę za fejkowe polubienia, próbowali wciągać ludzi w piramidę finansową związaną z wypożyczaniem hulajnóg i nakłaniali do inwestowania w kryptowaluty. Oszuści korzystali z ChatGPT do generowania wiadomości i rozsyłali je na czacie WhatsAppa. Dołączone linki prowadziły do Telegrama, rosyjskiego portalu słynącego z braku kontroli, na którym ofiary dostawały zadania polajkowania filmików na TikToku. Przestępcy wzbudzali zaufanie ofiar, co chwilę informując je o zarobionej sumie, a w następnym zadaniu prosili je o zdeponowanie pieniędzy na konto kryptowalutowe.

Nowe funkcje Anti-Scam. Zobaczysz na WhatsAppie takie powiadomienia

WhatsApp wprowadza nowe narzędzia zapobiegające oszustwom. Jedną z tych funkcji spod szyldu "Anti-Scam" jest powiadamianie użytkowników, gdy ktoś spoza listy kontaktów dodaje ich do grupy. W powiadomieniu znajdują się informacje o tej grupie oraz porady, jak korzystać z tego bezpiecznie. Jeśli użytkownik wybierze, że chce pozostać w tej grupie, powiadomienia te zostaną wyciszone.

Nowe powiadomienia Anti-Scam. WhatsApp będzie ostrzegał przed podejrzanymi grupami i czatami Meta materiał zewnętrzny

Druga nowość dotyczy wiadomości prywatnych, które użytkownik może otrzymywać od oszusta po tym, gdy ten zainicjował kontakt w innym miejscu w internecie. Po wykryciu takiego schematu WhatsApp będzie wyświetlał ostrzeżenia zachęcające do zrobienia sobie przerwy przed zaangażowaniem się w konwersację. Gdy wiadomość przychodzi od osoby spoza listy kontaktów, aplikacja wyświetli dodatkowy kontekst dotyczący tego użytkownika, co pozwoli podjąć bardziej przemyślaną decyzję o ewentualnym dalszym kontakcie.

Wiadomość od oszusta na WhatsApp. Jak się zachować?

Co robić w przypadku, gdy na WhatsAppie pisze do nas nieznajomy? Meta proponuje postępować w 3 krokach: zatrzymaj się, zadaj sobie pytania i zweryfikuj. Oznacza to, że powinniśmy przemyśleć, kto może być po drugiej stronie, czy jego próba nawiązania kontaktu ma sens, czy rozmówca prosi nas o dziwne rzeczy (np. wysłanie pieniędzy, kart podarunkowych albo kodów PIN) lub oferuje wyjątkowo lukratywne nagrody albo zapłatę.

Powinniśmy także upewnić się, czy osoba jest na pewno tym, za kogo się podaje. Nie brakuje bowiem oszustów podszywających się pod członków rodziny lub znajomych, np. proszących o pożyczkę i wysłanie przelewu BLIK. Mogło też dojść do przejęcia konta przez hakera. Jak sprawdzić, czy ktoś włamał się na WhatsApp? Można to zrobić, np. dzwoniąc na numer telefonu tej znajomej osoby. Przede wszystkim nie powinniśmy działać w pośpiechu ani tracić zdrowego rozsądku - na tym bowiem oszustom szczególnie zależy.

