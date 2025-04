Jak ujawnia portal WPROST, w bieżącym roku 2025 lawinowo wzrosła liczba zgłoszeń od Polaków, którzy stali się celem połączeń z numerów z prefiksem +44. Te numery kuszą niewinną na pozór prośbą o nawiązanie kontaktu za pośrednictwem popularnego komunikatora WhatsApp. Eksperci z portalu Sekurak biją na alarm, ostrzegając, że niewinnie brzmiąca fraza „Dodaj mnie na WhatsApp” to zaledwie preludium do bardziej złożonego planu, którego celem jest wyłudzenie cennych danych osobowych , nieuczciwe pozyskanie środków finansowych lub bezprawne przejęcie kontroli nad cyfrową tożsamością niczego nieświadomych ofiar.

Niezwykle istotnym sygnałem ostrzegawczym, na który warto zwrócić szczególną uwagę, jest struktura samego numeru telefonu. P olskie numery telefonów komórkowych składają się z dziewięciu cyfr, podczas gdy numery z prefiksem +44 zazwyczaj zawierają dziesięć cyfr po wspomnianym prefiksie . Ta pozornie niewielka różnica, często umykająca uwadze przeciętnego użytkownika, może stanowić kluczowy element demaskujący potencjalne zagrożenie. Co więcej, nieostrożne odebranie takiego połączenia może skutkować znacznym obciążeniem rachunku telefonicznego, zwłaszcza jeśli dany numer należy do puli tak zwanych numerów premium.

Oszustwa wykorzystujące numery z kierunkowym +44 opierają się na grze psychologicznej, powszechnie znanej jako socjotechnika. Po odebraniu połączenia niczego niepodejrzewający odbiorca słyszy automatycznie generowany komunikat, który często maskuje się pod płaszczykiem pozornej serdeczności, zachęcając do dodania numeru na platformie WhatsAp p. Ton głosu w nagraniu bywa nienaturalnie entuzjastyczny i przesadnie uprzejmy, co dla bardziej wyczulonego ucha powinno stanowić pierwszą, subtelną wskazówkę, że coś może być nie tak. Jeśli użytkownik ulegnie tej pozornie niewinnej prośbie i nawiąże rozmowę na popularnym komunikatorze, nieświadomie wpada w starannie przygotowane sidła przestępców.

Co oszuści robią dalej? Jeśli ofiara napisze do nich na WhatsAppie, mogą zaproponować jej dobrze płatną pracę. Ale żeby ją dostać, należy dodać ich do innej aplikacji - Telegram. Czasami proszą też o polubienie jakiejś oferty na stronie Allegro. Potem mogą poprosić o numer konta bankowego, żeby rzekomo wypłacić ofierze małą sumę pieniędzy za wykonane zadanie. Ale tak naprawdę chcą zdobyć dane osobowe. Mogą też próbować nakłonić ofiarę do zainstalowania niebezpiecznych aplikacji na telefonie.