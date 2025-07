Siłom Zbrojnym Ukrainy od pełnoskalowej rosyjskiej inwazji udało się zniszczyć lub uszkodzić kilkadziesiąt strategicznych bombowców należących do Kremla. Według serwisu Oryx, jest to 9 sztuk Tu-95MS, 2 sztuki Tu-166 i 15 sztuk Tu-22M3. W większości przypadków dokonano tego za pomocą najnowszych dronów kamikadze.

Policzyli rosyjskie bombowce

Jednak ukraińscy eksperci twierdzą, że armia okupanta ma do swojej dyspozycji jeszcze wiele samolotów. Jak pokazują najnowsze dane wywiadowcze, Rosjanie mają gotowe do akcji co najmniej 44 sztuki Tu-95MS, 12 sztuk Tu-166 i 25 sztuk Tu-22M3. To duża liczba. Mówimy tutaj bowiem o bombowcach strategicznych, które mogą przenosić na swoim pokładzie po kilka pocisków dalekiego zasięgu lub nawet bomby atomowe.

To właśnie za pomocą zaledwie kilkunastu tych maszyn, Rosjanie przez ostatnie kilka nocy przeprowadzili zmasowane ataki rakietowe na ukraińskie miasta, które doprowadziły do zabicia kilku cywili i powstania strat materialnych opiewających na dziesiątki milionów dolarów. Eksperci nie mają złudzeń, że gdyby doszło do wybuchu wojny pomiędzy Rosją a NATO, to tak duża liczba bombowców strategicznych mogłaby wyrządzić niewyobrażalne szkody.

Tu-22M3

Tu-22M3 (oznaczenie NATO: Backfire-C) to naddźwiękowy bombowiec strategiczny średniego zasięgu, opracowany w biurze konstrukcyjnym Tupolewa w czasach ZSRR. Maszyna ma konstrukcję z zmienną geometrią skrzydeł (od 20° do 65°), co pozwala dostosowywać jej aerodynamikę do różnych prędkości i zadań. Kadłub wykonano głównie z aluminium i stopów tytanu, a napęd zapewniają dwa silniki turbowentylatorowe Kuzniecow NK-25 o ciągu maksymalnym 25 000 kg każdy. Załoga składa się z czterech osób: pilota, drugiego pilota, nawigatora i operatora systemów uzbrojenia. Długość samolotu wynosi 42,46 m, rozpiętość skrzydeł (w zależności od kąta) od 23,3 m do 34,3 m, a maksymalna masa startowa to 124 000 kg.

Tu-22M3 osiąga prędkość maksymalną Mach 1,88 (około 2300 km/h) na dużej wysokości i ma zasięg operacyjny około 6800 km z ładunkiem wewnętrznym. Pułap operacyjny wynosi do 14 000 m. Bombowiec może przenosić do 24 000 kg uzbrojenia, w tym pociski manewrujące Ch-22 (AS-4 Kitchen) o zasięgu do 600 km, pociski Ch-15, bomby kierowane KAB-1500, a w modernizowanej wersji Tu-22M3M także hipersoniczne pociski Ch-47M2 Kindżał. Uzbrojenie umieszczane jest w komorze bombowej oraz na zewnętrznych węzłach podskrzydłowych. Systemy nawigacyjne i celownicze, takie jak radar Leniniec, umożliwiają precyzyjne ataki na cele lądowe i morskie, choć starsze egzemplarze borykają się z problemami z awioniką.

Tu-160

Tu-160 (oznaczenie NATO: Blackjack) to najcięższy i najszybszy bombowiec strategiczny w służbie Rosji, zaprojektowany jako odpowiedź na amerykański B-1 Lancer. Ma zmienną geometrię skrzydeł (od 20° do 65°), kadłub o konstrukcji semi-monocoque z aluminium, tytanu i stali, oraz cztery silniki turbowentylatorowe Kuzniecow NK-32 o ciągu 25 000 kg każdy z dopalaniem. Długość samolotu wynosi 54,1 m, rozpiętość skrzydeł od 35,6 m do 55,7 m, a maksymalna masa startowa to 275 000 kg. Załoga składa się z czterech osób, a kabina zapewnia stosunkowo wysoki komfort, w tym systemy podtrzymywania życia na długie misje.

Tu-160 osiąga prędkość maksymalną Mach 2,05 (około 2220 km/h) i ma zasięg operacyjny do 12 300 km bez tankowania w powietrzu, co czyni go idealnym do misji międzykontynentalnych. Pułap operacyjny wynosi 16 000 m. Bombowiec może przenosić do 40 000 kg uzbrojenia w dwóch komorach bombowych, w tym 12 pocisków manewrujących Ch-55SM/Ch-102 (z głowicami jądrowymi lub konwencjonalnymi) o zasięgu do 2500 km lub 24 pociski Ch-15. Modernizowane wersje (Tu-160M) są przystosowane do przenoszenia hipersonicznych pocisków Kindżał oraz wyposażone w ulepszone systemy awioniki, takie jak radar Novella i systemy walki elektronicznej.

Tu-95MS

Tu-95MS (oznaczenie NATO: Bear-H) to bombowiec strategiczny napędzany śmigłami, pochodzący z lat 50. XX wieku, ale zmodernizowany do standardu MS w latach 80. Wyposażony jest w cztery silniki turbośmigłowe Kuzniecow NK-12M o mocy 14 800 KM każdy, napędzające przeciwbieżne śmigła, co czyni go jednym z najszybszych samolotów śmigłowych na świecie. Kadłub ma konstrukcję aluminiową, długość wynosi 46,2 m, a rozpiętość skrzydeł 50,04 m. Maksymalna masa startowa to 188 000 kg. Załoga liczy siedem osób, w tym operatorów systemów uzbrojenia i obrony.

Tu-95MS osiąga prędkość maksymalną 830 km/h i ma zasięg operacyjny do 15 000 km, co pozwala na misje transkontynentalne bez tankowania. Pułap operacyjny wynosi 12 000 m. Bombowiec przenosi do 15 000 kg uzbrojenia, głównie pociski manewrujące Ch-55/Ch-102 (o zasięgu do 2500 km) w komorze bombowej oraz na zewnętrznych węzłach (w niektórych wersjach). Wyposażony jest w radar Obzor-MS i systemy obronne, w tym działko ogonowe GSz-23. Pomimo przestarzałej konstrukcji, Tu-95MS pozostaje w służbie dzięki niezawodności i niskim kosztom eksploatacji, choć jego głośność i sygnatura radarowa czynią go łatwiejszym celem.

