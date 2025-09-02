Sztuczna inteligencja w komunikatorze. Pionierska rola Gmaila

Mimo że obecna era w sztucznej inteligencji nastała pod koniec 2022 roku razem z wprowadzeniem ChatGPT, to sztuczna inteligencja analizująca tekst była wprowadzana do programów i usług już o wiele wcześniej. Przykładowo do poczty Gmail funkcja inteligentnych odpowiedzi (Smart Reply) trafiła w 2015 roku. AI analizuje w niej wiadomość i dostarcza użytkownikowi kilka krótkich propozycji odpowiedzi. Później trafiła ona do innych komunikatorów takich jak np. Microsoft Teams.

Teraz firma Meta integruje autorskie rozwiązanie tego typu z WhatsAppem. Słynny komunikator otrzymał funkcję sugestii odpowiedzi w różnych stylach, opartą na własnym dużym modelu językowym LLM nowej generacji (w przeciwieństwie do starszych silników obecnych przed dekadą m.in. w Gmailu). Dzięki temu można będzie jeszcze bardziej spersonalizować te podpowiedzi albo wygenerować je ponownie.

Writing Help w aplikacji WhatsApp. AI do pisania odpowiedzi

"Czasem wiesz, co chcesz powiedzieć, ale potrzebujesz tylko małej pomocy z tym, jak to powiedzieć" - czytamy w oficjalnej zapowiedzi. "Właśnie dlatego wprowadzamy Writing Help. To nasza najnowsza funkcja AI napędzana przez Private Processing, które utrzymuje twoje wiadomości w całkowitej prywatności. Możesz przeglądać sugestie od AI w różnych stylach, takich jak profesjonalny, zabawny albo wspierający, które możesz wybrać lub kontynuować edytowanie, aby dostarczyć perfekcyjną wiadomość".

Writing Help, czyli "Pomoc w pisaniu" jest dostępna na dole ekranu WhatsAppa jako narzędzie Meta AI. Wystarczy stuknąć ikonę ołówka z plusem (przypominającą trochę magiczną różdżkę) na pasku narzędzi w okienku pisania wiadomości na czacie 1:1 lub grupowym.

Writing Help w aplikacji WhatsApp. Sztuczna inteligencja pomoże pisać odpowiedzi WhatsApp materiały prasowe

Sztuczna inteligencja przeanalizuje wiadomości w konwersacji i zaproponuje odpowiedzi. Wystarczy stuknąć którąś z nich, aby dodać ją do edytora, w razie potrzeby zmienić, i wysłać. Taka opcja rzeczywiście może okazać się przydatna, gdy nie mamy czasu albo siły na odpowiadanie na wiadomości lub gdy po prostu brakuje nam słów, by odpowiednio błyskotliwie ubrać w nie myśli. Nie ma problemu - AI zarówno pomyśli, jak i napisze za ciebie.

Rodzi się oczywiście pytanie, co z prywatnością. Czy sztuczna inteligencja Marka Zuckerberga może czytać nasze wiadomości? Wydawca aplikacji przekonuje, że nasze rozmowy nie są przechwytywane. "Writing Help opiera się na technologii Private Processing, która pozwala ci wykorzystać Meta AI do generowania odpowiedzi bez czytania twoich wiadomości albo sugerowanych odpowiedzi przez Metę lub WhatsAppa" - wyjaśnia producent. Technologia "prywatnego przetwarzania" została szczegółowo opisana zarówno na blogu Engineering at Meta, jak i w dokumentacji technicznej.

