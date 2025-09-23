"Czarne Wdowy" w Ukrainie. Amerykanie testują swoją AI

Dzięki temu rozwiązaniu bezzałogowce zyskają zdolność wykrywania ponad 150 rodzajów zagrożeń wybuchowych w czasie rzeczywistym - od min przeciwpiechotnych i przeciwpancernych, przez bomby kasetowe, aż po niewybuchy.

Black Widow napędzane AI

Nowa konfiguracja Black Widow obejmuje system SPOTD (Safe Pro Object Threat Detection), który analizuje obraz 4K bezpośrednio na pokładzie drona, a następnie przesyła dane do wojskowych platform świadomości sytuacyjnej, w tym do oprogramowania ATAK (Tactical Assault Kit) używanego przez armię USA.

Drugim kluczowym elementem jest moduł NODE (Navigation, Observation and Detection Engine), który umożliwia tworzenie interaktywnych map 2D i 3D, oznaczanie zagrożeń i wymianę danych nawet w warunkach ograniczonej łączności.

Rozwiń

Dane treningowe z Ukrainy

Unikalność technologii polega na tym, że algorytmy uczono na prawdziwych danych bojowych. Safe Pro poinformowało, że baza obejmuje ponad 1,88 mln zdjęć dronowych zebranych na obszarze 8119 hektarów Ukrainy, gdzie wykryto ponad 34,2 tys. obiektów wybuchowych. To jedna z największych tego typu baz danych na świecie, powstała w warunkach działań wojennych.

Dron Black Widow potwierdza swoją pozycję jako wiodąca platforma dla obronności i bezpieczeństwa. Dzięki integracji z technologią Safe Pro redefiniujemy przyszłość ochrony wojsk i świadomości pola walki

Dan Erdberg, prezes Safe Pro Group, dodał zaś: "Jak pokazała Ukraina, pole bitwy ewoluuje błyskawicznie. Nasza technologia umożliwia zapewnienie wojsku lepszego dostępu do danych w czasie rzeczywistym. Stworzyliśmy platformę, która unikalnie odpowiada na potrzeby armii USA i sojuszników.

Zastosowanie sztucznej inteligencji w wykrywaniu min i niewybuchów nie tylko zwiększa bezpieczeństwo wojsk, ale również może przyspieszyć proces rozminowywania terenów powojennych. W połączeniu z możliwościami mapowania i integracją z systemami dowodzenia, Black Widow staje się platformą zdolną do dostarczania danych krytycznych dla powodzenia misji w czasie rzeczywistym.

''Wydarzenia'': Oblany test znajomości alarmów. Co robić i gdzie się udać, gdy słychać syreny? Polsat News Polsat News