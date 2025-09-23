Arktyczne rzeki zmieniają kolor na rdzawy. Naukowcy wyjaśniają dlaczego

Jeszcze niedawno Arktyka kojarzyła się z błękitem lodu i bieli śniegu. Dziś coraz częściej pojawia się tam rdzawa barwa. Rzeki spływające z topniejącej zmarzliny przybierają pomarańczowy odcień. Naukowcy z Uniwersytetu w Umeå odkryli, że za to zjawisko odpowiada nie tylko ocieplający się klimat, ale także sam lód.

Lód jako chemiczny katalizator

Badania opublikowane niedawno w Proceedings of the National Academy of Sciences pokazują, że lód potrafi rozpuszczać minerały żelaza skuteczniej niż woda w stanie ciekłym. - Może to brzmieć paradoksalnie, ale lód nie jest bierną, zamrożoną bryłą - wyjaśnia Jean-François Boily, profesor Uniwersytetu w Umeå. - Zamrażanie tworzy mikroskopijne kieszonki ciekłej wody między kryształami lodu. Działają one jak chemiczne reaktory, gdzie związki stają się skoncentrowane i niezwykle kwaśne. To oznacza, że mogą reagować z minerałami żelaza nawet w temperaturach tak niskich jak minus 30 stopni Celsjusza - dodaje naukowiec.

Eksperymenty wykazały, że przy minus 10 st. C lód uwalniał więcej żelaza niż woda o dodatniej temperaturze 4 st. C. Badacze skupili się na getycie, jednym z najpowszechniejszych tlenków żelaza, który w obecności naturalnych kwasów organicznych staje się szczególnie podatny na rozpuszczanie.

Rdzawe rzeki Arktyki. Kluczową rolę odgrywają cykle zamarzania i odmarzania

Każdy z nich nie tylko wypłukuje żelazo z gleb i zmarzliny, ale też uwalnia związki organiczne uwięzione w lodzie. Świeża i lekko słonawa woda wzmacnia ten proces, natomiast woda morska może go ograniczać.

- Wraz z ociepleniem klimatu cykle zamarzania i odmarzania stają się coraz częstsze. Każdy cykl uwalnia żelazo z gleb i zmarzliny do wód. To może wpływać na jakość wody i ekosystemy wodne na ogromnych obszarach - podkreśla Angelo Pio Sebaaly, doktorant i główny autor publikacji.

To właśnie dlatego rzeki Arktyki przybierają rdzawy kolor. Dla środowiska oznacza to więcej niż tylko zmianę barwy. Nadmiar żelaza może zaburzać naturalny obieg pierwiastków i warunki życia w wodach polarnych.

Odkrycie ma znaczenie wykraczające poza Arktykę. Podobne procesy mogą zachodzić w glebach siarczanowych nad Bałtykiem czy w zamarzniętym pyle atmosferycznym. Jeśli lód jest aktywnym uczestnikiem obiegu pierwiastków, a nie tylko ich magazynem, jego rola w globalnych ekosystemach będzie rosła wraz z ociepleniem planety. Naukowcy planują sprawdzić, czy ten mechanizm dotyczy wszystkich minerałów żelaza w lodzie.

Źródło: ScienceDaily

