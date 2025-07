Mark Zuckerberg jest owładnięty pragnieniem stworzenia sztucznej superinteligencji. Podobnie jak OpenAI czy Google , jego przedsiębiorstwo inwestuje grube miliardy i zatrudnia najlepszych specjalistów, aby opracować AGI (Artificial General Intelligence) , kolejny etap w ewolucji AI. Nie musi jednak dojść do wielkiego przełomu, by zaczęły się dla nas istotne zmiany.

Spersonalizowany asystent AI na podstawie rozległej wiedzy o użytkownikach będzie mógł towarzyszyć im we wszystkim, co robią w produktach Meta. Nie chodzi jedynie o czatbota, ale o bezpośrednią integrację z aplikacjami społecznościowymi i komunikatorami. Meta AI będzie mogła proaktywnie sugerować użytkownikowi różne działania. Mark Zuckerberg nie kryje swoich planów. Udostępnił notatkę dla pracowników, w której ogłasza utworzenie Meta Superintelligence Labs. Ich celem jest dostarczenie każdemu osobistej superinteligencji.

Spersonalizowana superinteligencja to coś znacznie więcej niż sugestie odpowiedzi na czacie czy przypominajki o urodzinach przyjaciół. "Zuck" ma znacznie ambitniejsze plany. W ciągu kilku lat rozwiązanie Meta AI ma być w stanie zarządzać naszym kalendarzem niczym osobisty asystent, przewidywać nasze potrzeby, pomagać w podejmowaniu decyzji, zarządzać domem (poprzez urządzenia smart home), a nawet kierować naszą karierą. Facebook dosłownie wie o nas wszystko i chce to wykorzystać, aby nam "pomóc".

"W tym tempie, w jakim przyspiesza postęp w AI, opracowanie superinteligencji zaczyna jawić się w polu widzenia. Wierzę, że to będzie początek nowej ery dla ludzkości i jestem w pełni oddany, robiąc to, co potrzeba, aby Meta wyznaczyła tę ścieżkę. Dziś chcę przekazać trochę szczegółów na temat tego, jak organizujemy nasze wysiłki AI, aby dążyć do zrealizowania naszej wizji: osobistej superinteligencji dla każdego" - pisze Mark Zuckerberg w memo do pracowników.