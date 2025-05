Sztuczna inteligencja robi niewiarygodne rzeczy w wyszukiwarce Google

Google ogłosiło, że AI Mode zaczął być udostępniany wszystkim użytkownikom w USA. Nie jest już konieczne logowanie się w Google Labs. Mimo zbliżonej nazwy Tryb AI nie jest tym samym, co Przegląd od AI. Jak tłumaczy producent, AI mode dostarcza wygenerowane przez AI odpowiedzi na znacznie więcej zapytań oraz na bardziej złożone pytania w porównaniu do dzisiejszego AI Overviews. Wykorzystuje również bardziej zaawansowane modele - obecnie jest to specjalnie dostosowana wersja Gemini 2.5 .

Przegląd od AI w Google dostarcza raczej szybkich i dość skondensowanych odpowiedzi, natomiast Tryb AI idzie o krok dalej. Google integruje go z trybem Deep Search, który - jak wskazuje sama nazwa - dużo głębiej bada temat. Sztuczna inteligencja wykonuje dziesiątki, a nawet setki wyszukań, aby odnieść się do wielu źródeł, porównać informacje, przedstawić różne punkty widzenia i wygenerować wyczerpujący raport (taki jak ten w odpowiedzi na nasze pytanie o to, kto wygra wybory). Na taką odpowiedź czekamy jednak dłużej, bo do kilka minut. Jeśli jednak pragniemy coś dogłębnie zbadać, warto tyle poczekać, zwłaszcza że nam samym jako ludziom taka praca zajęłaby nawet wiele godzin.