Ujawnili słabości sztucznej inteligencji. Ma problemy z zegarkiem

Jak wynika z nowego badania, którego wyniki zostaną zaprezentowane 28 kwietnia 2025 roku podczas warsztatów "Reasoning and Planning for Large Language Models" na International Conference on Learning Representations w Singapurze, nawet niektóre z najbardziej zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji mają trudności z odczytywaniem godziny i analizowaniem dat w kalendarzach.