W szkole uczono nas, że liczba Pi to w przybliżeniu 3,14 i tak rzeczywiście jest. Tak naprawdę mamy tu do czynienia z liczbą niewymierną, której dokładne policzenie wymagałoby ogromu czasu. Jeśli więc powiecie komuś, że jest to na przykład 3,141592 653589 793238 462643 383279 502884 197169 399375 105820 974944 592307 816406 286208 998628 034825 342117 067982 148086 513282 306647 093844 609550 582231 725359 408128 481117 450284 102701 938521 105559 644622 948954 930381 964428, to również będzie to prawdą, ale nadal nie jest to jej dokładna wartość, a przybliżona.