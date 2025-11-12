Słońce we wtorek dało o sobie znać i wygenerowało najsilniejszy rozbłysk od ponad roku. Była to flara klasy X5.1, która zmierza w kierunku Ziemi. To oznacza silną burzę magnetyczną i bardzo duże prawdopodobieństwo zorzy polarnej, którą będzie można podziwiać także w Polsce.

Najsilniejszy rozbłysk słoneczny od ponad roku i blackout w Europie oraz Afryce

Zacznijmy od samego źródła. Tym jest rozbłysk słoneczny klasy X.5.1, który pochodzi z plamy AR4274. Było to najsilniejsze zjawisko w tym roku, które wygenerowała nasza gwiazda. Ostatni raz tak potężna flara została wyrzucona w październiku 2024 r.

Do zjawiska doszło we wtorek w godzinach przedpołudniowych czasu w Polsce. Było ono tak intensywne, że doprowadziło do blackoutu na terenie Europy oraz Afryki, bo Ziemia wtedy tymi regionami była skierowana do Słońca. To spowodowało problemy z łącznością radiową na wysokich częstotliwościach po oświetlonej części planety.

Rozwiń

Wtorkowy rozbłysk był już kolejnym z serii, które pochodziły z plamy słonecznej AR4274. 9 listopada zarejestrowano flarę w skali X1.7, a dzień później X1.2. Rozbłyski klasy X są najsilniejszymi, które jest w stanie generować Słońce. Ich następstwem są burze geomagnetyczne.

Zorza polarna nad Polską. Wieczorem w środę kolejna

Wspomniane rozbłyski słoneczne doprowadziły do powstania burzy geomagnetycznej klasy G3. Dzięki niej na Ziemi pojawiła się zorza polarna i dziś przed świtem można ją było podziwiać również w Polsce. Jeśli przegapiliście zjawisko, to prawdopodobnie nic straconego. Wieczorem może ono być nawet intensywniejsze.

Z informacji przekazanych m.in. przez NOAA wynika, że cząstki wyrzucone przez Słońce we wtorek przed południem, dotrą do Ziemi w środę 12 listopada w godzinach popołudniowych. To powinno skutkować kolejną burzą geomagnetyczną w skali G3, choć przypuszcza się, że jej siła może wzrosnąć do poziomu G4. To oznacza bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia zorzy polarnej, którą będzie można oglądać także w Polsce, o czym informuje m.in. Karol Wójcicki z profilu Z głową w gwiazdach.

Rozwiń

Jeśli nie chcecie przegapić widowiska, a warunki pogodowe powinny być sprzyjające, to warto przygotować się do obserwacji już po zmierzchu (po godzinie 16:00 czasu w Polsce). Oczywiście w tym celu najlepiej udać się poza miasto, gdyż sztuczne światło skutecznie utrudnia podziwianie zjawisk na nocnym niebie.

Wioska czarownic w Andaluzji. Tradycja sięga mrocznych czasów © 2025 Associated Press