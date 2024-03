Kiedy wypatrywać zorzy polarnej? Przoduje jeden miesiąc

Wieloletnie badania ujawniają, kiedy "polować" na zorzę polarną

Emerytowany naukowiec NASA David Hathaway dokonał analizy danych z ostatnich 75 lat i odkrył, że właśnie marzec ma najwięcej dni aktywnych geomagnetycznie niż którykolwiek inny miesiąc. Na drugim miejscu jest październik.

Analizy wykazały, że w marcu na naszej planecie odnotowuje się średnio sześć dni wysokiej aktywności geomagnetycznej. Przykładowo w grudniu są to zaledwie trzy dni.

Jak podają specjaliści, prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń geomagnetycznych wiosną i jesienią jest prawie dwa razy większe, aniżeli zimą i latem. Taka zależność związana jest z efektem Russella-McPherrona.

W 1973 roku dwaj geofizycy Christopher Russell oraz Robert McPherron zaproponowali teorię, która obecnie jest najbardziej akceptowanym wyjaśnieniem, dlaczego Błękitna Planeta doświadcza większej aktywności magnetycznej w wybranych porach roku.

Naukowcy doszli do wniosku, że zależne jest to od tego, w jaki sposób pola magnetyczne Słońca i Ziemi spotykają się ze sobą. Odchylenie ziemskiego pola magnetycznego względem pola Słońca, powoduje, że większość docierającego do nas wiatru słonecznego jest "odpychana".

Jednakże podczas równonocy, nachylenie naszej planety zrównuje się z jej orbitą wokół Słońca - takie ustawienie pozwala na "przedostanie się" większej ilości wiatru słonecznego, dzięki czemu notuje się silniejszą aktywność geomagnetyczną oraz liczniejsze i piękniejsze zorze polarne.

Jak wskazują badacze, wzrost liczby tych zjawisk będziemy również zawdzięczać zwiększonej aktywności słonecznej, gdyż Słońce zbliża się do swojego maksimum aktywności podczas około 11-letniego cyklu słonecznego. Specjaliści zauważają, że maksimum potrwa do początku 2025 roku, dlatego najbliższe lata będą wyjątkowe pod względem obserwacji zórz polarnych.