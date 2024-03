Miniony miesiąc był ekstremalnie ciepły, tak ciepły, jakiego nie było od ponad 100 lat. Choć sam rekord temperatury nie został pobity (w dalszym ciągu należy do Makowa Podhalańskiego, gdzie w 2021 roku zanotowano 22,1 st. C), to średnia temperatura miesiąca była aż o 5,9 st. C wyższa od normy. Do tej pory rekordowo ciepły był luty 1990 roku, wówczas średnia temperatura była wyższa o 5 st. C od normy.

Naukowcy z IMGW przeanalizowali ostatnich 30 wiosen (aby określić zmiany w klimacie, należy wziąć minimum 30 ostatnich lat) i zauważyli, że nadchodzą one przynajmniej kilka dni wcześniej, niż miało to miejsce w latach 70. czy 80. XX wieku, o czym pisał serwis naukawpolsce.pl.



Zazwyczaj wiosna pojawiała się u nas około 20 marca, natomiast w ostatnich latach ten dzień przypada mniej więcej 9 marca. W tym roku pojawiła się jeszcze szybciej. Właściwie można powiedzieć, że nie tyle wiosna przychodzi wcześniej, co skraca się zima. Zaczyna się ona później i kończy wcześniej. Powiedział Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego

Dlaczego nie będzie więcej zimy?

Reklama

Według eksperta winna obecnej sytuacji jest zmiana klimatu. Wzrost temperatury powietrza powoduje intensywniejsze nagrzewanie Oceanu Atlantyckiego, nad którym tworzą się układy niskiego ciśnienia. Te wędrują do Europy, sprowadzając ciepłe masy powietrza. Według ekspertów z Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej w centralnej części Europy już niedługo będą tylko dwie pory roku: ciepła i chłodna.

Może się zdarzyć, że pora chłodna będzie bez mrozu i opadów śniegu, ale to nie oznacza, że już każda zima będzie ich pozbawiona. Mróz i śnieg będą się pojawiały albo incydentalnie, albo gdy nawet spadnie większa ilość śniegu, to za chwilkę się roztopi. Tak samo z mrozem. To już nie będzie to, co kiedyś, gdy temperatura ujemna utrzymywała się kilkanaście czy kilkadziesiąt dni. To już się zmieniło. Podkreślił Grzegorz Walijewski

Wyższe niż normalnie temperatury powietrza wiążą się również z trwającym obecnie (choć według prognoz już kończącym się) El Niño. Nowe badania opublikowane 29 lutego 2024 roku w czasopiśmie Scientific Reports wskazują, że istnieje 90-procentowe prawdopodobieństwo, że średnia globalna temperatura powietrza osiągnie w bieżącym roku rekordowe wartości, w porównaniu do wybitnie gorącego roku ubiegłego, o czym niedawno pisaliśmy w GeekWeeku.

Według prognoz najbardziej prawdopodobne umiarkowane El Niño wystarczy, żeby do czerwca temperatury pobiły kolejne rekordy. Ze względu na znaczną odległość skutki zjawiska w Europie są trudniejsze do prognozowania, choć oczywiście będą miały miejsce, co potwierdzają również historyczne obserwacje. Oddziaływanie jednak jest na tyle słabe, że meteorolodzy nie wykorzystują go do dokładnych prognoz pogody w Europie.

Źródło: naukawpolsce.pl

Przeczytaj także: Europę czeka katastrofa. Naukowcy wskazują na 2025 rok