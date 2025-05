Potężny rozbłysk na Słońcu. Blackout radiowy na kilku kontynentach.

Do zdarzenia doszło 14 maja 2025 r., kiedy to Słońce wyrzuciło z siebie najpotężniejszy rozbłysk od początku roku. Jego źródłem był region plam słonecznych (AR) 4087. Maksimum zostało osiągnięte o godzinie 10:25 czasu w Polsce.

Rozbłysk był potężny i osiągnął klasę X2.7 . Erupcje sklasyfikowane w ramach X są najpotężniejszymi, które generuje Słońce. Rekordzistą dla obecnego cyklu słonecznego pozostaje rozbłysk zarejestrowany w październiku 2024 r ., który to osiągnął poziom X9.0 . Zjawisko udało się uchwycić z użyciem obserwatorium Solar Dynamics Observatory, które należy do NASA.

Rozbłysk to wybuchowe uwolnienie energii w wyniku zerwania i ponownego połączenia linii pola magnetycznego. Towarzyszące im CME (koronalne wyrzuty masy) powodują wyrzucenie w przestrzeń miliardów ton cząstek słonecznych. Jeśli te są skierowane w stronę Ziemi i dojdzie do interakcji z atmosferą naszej planety, to powstają zorze polarne.