ISS krąży wokół Ziemi pod kątem 51,6° względem równika, co oznacza, że może ją dostrzec na niebie blisko 90% światowej populacji. Mieszkańcy obszarów znajdujących się w szerokości geograficznej powyżej 51,6 stopnia na północ lub południe od równika nie zobaczą satelity bezpośrednio nad sobą. Polacy mogą jednak ją obserwować podczas przelotów.

Jak wygląda Międzynarodowa Stacja Kosmiczna na niebie? Przypomina ona szybko przesuwający się, jasny punkt. Jest widoczna dzięki temu, że odbija światło słoneczne. Nie jest jednak na tyle jasna, by można było ją zobaczyć w ciągu dnia, dlatego najlepsze warunki do obserwacji występują o świcie i o zmierzchu. ISS nie zostawia smug, co pozwala odróżnić ją od samolotów.