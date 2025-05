Pogadaj z polskim astronautą w kosmosie. POLSA szuka krótkofalowców.

POLSA szuka krótkofalowców do łączności radiowych z polskim astronautą

POLSA ogłosiła nabór krótkofalowców oraz członków klubów radioamatorskich . Po co? W trakcie misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zaplanowano "kilka okresów, podczas których astronauta będzie wykonywał połączenia z rodzimymi krótkofalowcami ".

Polska Agencja Kosmiczna zamierza poinformować wybór laureatów drogą mailową. Dlatego w trakcie wypełniania formularza, który jest dostępny na stronie polsa.gov.pl, należy podać prawidłowy adres e-mail. Ponadto agencja zwraca uwagę na to, że nie daje 100 proc. pewności, iż planowane działania dojdą do skutku. Wynika to z dynamicznej specyfiki całej misji Ignis i przedsięwzięcie może się nie powieść.