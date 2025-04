Najnowsza konferencja z udziałem załogi i przedstawicieli firmy Axiom Space dotycząca najnowszej prywatnej misji Ax-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną, przyniosła wiele ciekawych informacji. Okazuje się, że polski astronauta, wraz z trójką wybrańców z innych krajów, wyruszą w podróż na ziemską orbitę już 29 maja po godzinie 19:00 czasu polskiego.

Podczas misji zaplanowano przeprowadzenie ponad 60 eksperymentów z 31 krajów, w tym 13 dostarczonych przez Polskę. Naukowcy z NASA tłumaczą, że to rekordowa liczba. Nigdy w historii bowiem nie zdarzyło się, by astronauci mieli tyle zadań na głowie. Jest to związane z coraz większymi przygotowaniami do powrotu na Księżyc i pierwszego lotu na Marsa.

Polak poleci w kosmos 29 maja o godzinie 19:03

- 29 maja o 19.03 wszyscy spójrzmy w niebo! Dokładnie za miesiąc startuje pierwsza polska misja technologiczno-naukowa IGNIS, w ramach której drugi Polak w historii dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną - podało ministerstwo. - To impuls do rozwoju krajowego sektora kosmicznego, budowania unikalnych kompetencji oraz przyspieszenia komercjalizacji technologii. To także inspiracja dla przyszłych pokoleń inżynierów, naukowców i odkrywców, pokazująca, że polska myśl techniczna ma swoje miejsce wśród gwiazd - dodano.

Co ciekawe, Sławosz Uznański-Wiśniewski zadeklarował, że zabierze ze sobą na orbitę pierogi. To pewnego rodzaju nasz symbol narodowy i nie mogło go zabraknąć również w przestrzeni kosmicznej. Polski astronauta przyznał, że pierogi mają trafić na orbitę w postaci liofilizowanej, takiej, jaką coraz częściej fani górskich wycieczek zabierają ze sobą na szlaki. Wyprodukowanie żywności w takiej formie nie było proste, ale się udało.

Drugi Polak w kosmosie. Sławosz Uznański-Wiśniewski leci na ISS

Podczas konferencji ujawniono logo misji. Jak tłumaczy Axiom, cztery linie wznoszące się z "czterech krańców Ziemi" symbolizują cztery kraje reprezentowane przez załogę, które będą pracować na ISS w imię wspólnego celu. Siedem gwiazd symbolizuje inkluzywność wszystkich kontynentów Ziemi, a kształt klejnotu symbolizuje wartość ludzkości i naszą wspólną odpowiedzialność za ochronę i troskę o naszą planetę.

NASA podała, że misją Ax-4 będzie dowodzić Peggy Whitson, była astronautka NASA i dyrektor ds. lotów kosmicznych załogowych w Axiom Space. Oprócz Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w roli specjalisty misji, na pokładzie kapsuły Crew Dragon od SpaceX znajdzie się również: Shubhanshu Shukla z Indii pełniący rolę pilota oraz Tibor Kapu z Węgier jako specjalista misji.

Start misji Ax-4 z przylądka Canaveral na Florydzie

Start misji jest planowany na koniec maja bieżącego roku ze słynnego przylądka Canaveral na Florydzie. Załoga uda się w kosmos na pokładzie kapsuły Crew Dragon i ma dotrzeć do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie spędzą 14 dni. Uznański-Wiśniewski na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej skupi się na eksperymentach technologicznych. Będzie m.in. testował technologie krajowych firm, realizował eksperymenty i program edukacyjny skierowany do uczniów.

To wielki dzień dla Polski i naszych narodowych marzeń o eksploracji kosmosu. Chociaż Polska w swojej historii miała już kosmonautę - Mirosława Hermaszewskiego, który odszedł od nas w grudniu 2022 roku, to jednak żyjemy w nowej erze podboju kosmosu, i warto byśmy w niej dalej aktywnie uczestniczyli.

Kim jest astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski?

Sławosz Uznański ma 39 lat. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej w 2008 roku oraz studia magisterskie na Université de Nantes we Francji, a także otrzymał dyplom Diplôme d'Ingénieur na École Polytechnique de l'Université de Nantes we Francji. Od początku swojej kariery naukowej kierował rozwojem w kierunku technologii związanych z kosmosem.

Uznański w czasie doktoratu pracował m.in. jako inżynier efektów radiacyjnych w STMicroelectronics. W 2011 roku podjął pracę w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, gdzie obecnie prowadzi badania nad promieniowaniem. W 2011 roku uzyskał również doktorat za prace nad materiałami odpornymi na promieniowanie do zastosowań kosmicznych na Université d'Aix-Marseille we Francji.

Ale to nie wszystko. Polak zna trzy języki (polski, angielski i francuski) i jest autorem książki o skutkach promieniowania, współautorem ponad 50 artykułów w czasopismach i na konferencjach naukowych oraz organizatorem międzynarodowych warsztatów i wykładów naukowych. Uznański prowadził też liczne warsztaty dla inżynierów z CERN i NASA.

Władze ESA wybrały Polaka, ponieważ jego doświadczenie może okazać się na wagę złota podczas misji kolonizacji Księżyca, gdzie promieniowanie kosmiczne będzie jednym z największych problemów, z jakimi będziemy musieli się uporać, by tam przetrwać.

