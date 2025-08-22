Apple TV+ z wyższą ceną. Ile zapłacimy w Polsce?

Apple TV+ to usługa streamingowa, która została uruchomiona w 2019 r. Wtedy dostęp kosztował zaledwie 4,99 dol./miesiąc. Potem cena została podwojona. Teraz przyszedł czas na kolejną podwyżkę.

Podwyżka ceny Apple TV+ w abonamencie miesięcznym

Cena Apple TV+ ponownie wzrosła. Poprzednia podwyżka miała miejsce w 2023 r., kiedy to miesięczną opłatę zwiększono do 9,99 dolarów. W czwartek firma ogłosiła, że ponownie ją podnosi ze skutkiem natychmiastowym (dla nowych klientów) do 12,99 dolarów/miesiąc. Dotychczasowi klienci zobaczą wyższą cenę przy najbliższym okresie rozliczeniowym.

Jak nietrudno zauważyć, cena została zwiększona o 3 dolary i obecnie jest już to blisko trzy razy więcej względem kwoty, którą trzeba było zapłacić na starcie platformy. Apple tłumaczy własną decyzję rosnącymi kosztami i chęcią zapewnienia najlepszych produkcji oryginalnych.

Od momentu premiery Apple TV+ rozszerzyło swoją bogatą bibliotekę setek oryginalnych programów Apple, oferując tysiące godzin programów premium z różnych gatunków i cotygodniowe premiery – wszystko bez reklam

"Subskrybenci mogą odkrywać bogatą ofertę trzymających w napięciu dramatów, epickich produkcji science fiction, komedii poprawiających nastrój i transmisji sportowych na żywo" - dodaje Apple.

Warto dodać, że podwyżka ceny dotyczy tylko miesięcznej subskrypcji. Roczna opłata nie została zmieniona i w Stanach Zjednoczonych nadal wynosi 99,99 dolarów. Podobnie jest z pakietem połączonych usług Apple One, gdzie TV+ również jest dostępne. W tym przypadku ceny również zostają na dotychczasowym poziomie.

Ile kosztuje Apple TV+ w Polsce?

W Polsce za Apple TV+ trzeba zapłacić 34,99 złotych/miesięcznie. Warto jednak dodać, że klienci, którzy kupią wybrane produkty z logo nadgryzionego jabłka, mogą uzyskać trzymiesięczny dostęp bez opłat. Ponadto warto zwrócić uwagę na pakiet Apple One.

Apple One w przypadku użytkowników indywidualnych kosztuje tylko 5 złotych więcej. W jego ramach klienci mają dostęp do TV+, ale też Apple Music, Arcade i dodatkowego miejsca w chmurze iCloud. Istnieje również subskrypcja rodzina, która kosztuje 49,99 złotych/miesiąc i dająca dostęp do wymienionych usług dla maksymalnie sześciu osób.

