Kosmiczny Teleskop Hubble'a został wystrzelony w 1990 r. i w tym roku obchodził 35. urodziny. Obserwatorium ma się dobrze i nadal fotografuje różne zakątki wszechświata. Dostarczane zdjęcia są coraz gorszej jakości i wpływ na to mają coraz liczniejsze satelity, na co uwagę zwracają naukowcy z NASA.

Kosmiczny Teleskop Hubble'a robi zdjęcia zakłócane przez satelity

Grupa naukowców z NASA przyjrzała się problemowi i udostępniła wnioski z badań na łamach Nature. Kosmiczny Teleskop Hubble'a coraz bardziej odczuwa rosnącą liczbę satelitów, które trafiają na orbitę okołoziemską. Jak duży jest to problem?

Z informacji przekazanych przez NASA wynika, że prawie 40 proc. zdjęć wykonywanych przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a może zostać zanieczyszczonych przez satelity i będzie tylko gorzej. Z informacji przekazanych przez naukowców wynika, że w ciągu trzech najbliższych dekad dojdzie do zepsucia obrazów nawet na poziomie 96 proc. z trzech innych teleskopów.

Symulacja zdjęcia z teleskopu kosmicznego zakłóconego przez satelity. NASA / Borlaff, Marcum, Howell (Nature, 2025) NASA

Skala problemu jest ogromna i przybiera na sile. W latach 2018-2021 smugi światła zostawiane przez satelity wykryto "tylko" na 4,3 proc. zdjęć z Kosmicznego Teleskopu Hubble'a. W 2019 r. na orbicie okołoziemskiej było około 5 tys. satelitów. Dziś mamy ich ponad trzy razy więcej, a w ciągu dekady ich liczba może wzrosnąć do 560 tys.!

NASA ostrzega przed dużym zagrożeniem dla nauki

NASA nie ma złudzeń. Jeśli nie uda się tego powstrzymać, to istnieje ogromne zagrożenie dla dalszych badań wszechświata, ale także Układu Słonecznego. W roli przykładu podaje się asteroidy, których wykrywalność może zmaleć.

Symulacje przeprowadzone przez naukowców wykazały, że w przyszłości Kosmiczny Teleskop Hubble'a może rejestrować już smugi z 2,14 satelitów na każdą ekspozycję. W przypadku teleskopu Xuntian budowanego przez Chiny, który ma zostać wystrzelony w 2027 r., mogą to być nawet 92 smugi na każdym obrazie.

Problem nie dotyczy Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Wynika to z faktu, że to obserwatorium znajduje się znacznie dalej od Ziemi. W odległości około 1,5 mln km od planety.

