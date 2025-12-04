Allegro stawia na sztuczną inteligencję. Zakupy zrobisz z ChatGPT

ChatGPT to rozwiązanie, które zapewne kojarzy większość z nas. Sztuczna inteligencja OpenAI cieszy się niesłabnącą popularnością i po jej możliwości postanowiło sięgnąć Allegro. Tak powstał wirtualny ekspert zakupowy, który będzie dostępny dla wszystkich.

Allegro GPT to ekspert zakupowy z interfejsem ChatGPT

Czym jest Allegro GPT? To wyspecjalizowany ekspert zakupowy, który ma dostęp do aktualnych ofert w popularnej platformie. W ten sposób jest w stanie znajdować czy porównywać miliony produktów i prezentować sugestie zakupowe klientom.

Pomogę Ci uzyskać natychmiastowe rekomendacje produktów i z łatwością znajdę dokładnie to, czego potrzebujesz na Allegro!

Co ważne, Allegro GPT daje dostęp do dobrze znanego interfejsu ChatGPT, gdzie użytkownicy szybko się odnajdą. Jest on prosty i sprowadza się do wysyłania promptów związanych z oferowanymi produktami czy usługami. Na tej podstawie będą dostarczane rekomendacje zakupów.

Funkcja na razie znajduje się na etapie beta testów, a więc nie jest ukończona i może jeszcze sprawiać pewne problemy (na przykład poprzez złe interpretacje zapytań), gdyż jest na etapie uczenia. Dostęp można uzyskać po przejściu na stronę allegro.pl/listing/gpts i kliknięciu przycisku Przejdź do Allegro GPT. Do korzystania wymagane jest darmowe konto OpenAI. Z funkcji można korzystać także w aplikacji ChatGPT.

Allegro stawia na sztuczną inteligencję

Jak nietrudno zauważyć, to już kolejne wysiłki Allegro związane z rozwijaniem platformy przy użyciu rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Kilka tygodni temu gigant ogłosił nową wersję własnej aplikacji i zbiegło się to w czasie z rozpoczęciem programu pilotażowego asystenta AI, który został udostępniony wybranym użytkownikom w wersji testowej.

Allegro wyjaśnia, że coraz więcej użytkowników w trakcie szukania inspiracji zakupowych posiłkuje się sztuczną inteligencją. Potwierdzają to także niedawne badania udostępnione w raporcie Revolut Money Report przed Black Friday 2025. Wyniki wskazują jasno, że coraz więcej Polaków w trakcie podejmowania decyzji związanych z kupnem posiłkuje się narzędziami AI.

