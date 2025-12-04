Allegro stawia na sztuczną inteligencję. Zakupy zrobisz z ChatGPT

Allegro dokonuje rewolucji AI i stawia na sztuczną inteligencję. Teraz ogłoszono wejście na ChatGPT. W ten sposób powstał Allegro GPT, czyli specjalny ekspert zakupowy, który ma bezpośredni dostęp do aktualnych ofert w popularnej platformie. Firma wierzy, że dzięki takiemu rozwiązaniu robienie zakupów będzie jeszcze przyjemniejsze.

Allegro GPT. Zakupy zrobisz ze sztuczną inteligencją ChatGPT.
Allegro GPT. Zakupy zrobisz ze sztuczną inteligencją ChatGPT.

ChatGPT to rozwiązanie, które zapewne kojarzy większość z nas. Sztuczna inteligencja OpenAI cieszy się niesłabnącą popularnością i po jej możliwości postanowiło sięgnąć Allegro. Tak powstał wirtualny ekspert zakupowy, który będzie dostępny dla wszystkich.

Allegro GPT to ekspert zakupowy z interfejsem ChatGPT

Czym jest Allegro GPT? To wyspecjalizowany ekspert zakupowy, który ma dostęp do aktualnych ofert w popularnej platformie. W ten sposób jest w stanie znajdować czy porównywać miliony produktów i prezentować sugestie zakupowe klientom.

Pomogę Ci uzyskać natychmiastowe rekomendacje produktów i z łatwością znajdę dokładnie to, czego potrzebujesz na Allegro! 
czytamy w opisie funkcji Allegro GPT.

Co ważne, Allegro GPT daje dostęp do dobrze znanego interfejsu ChatGPT, gdzie użytkownicy szybko się odnajdą. Jest on prosty i sprowadza się do wysyłania promptów związanych z oferowanymi produktami czy usługami. Na tej podstawie będą dostarczane rekomendacje zakupów.

Funkcja na razie znajduje się na etapie beta testów, a więc nie jest ukończona i może jeszcze sprawiać pewne problemy (na przykład poprzez złe interpretacje zapytań), gdyż jest na etapie uczenia. Dostęp można uzyskać po przejściu na stronę allegro.pl/listing/gpts i kliknięciu przycisku Przejdź do Allegro GPT. Do korzystania wymagane jest darmowe konto OpenAI. Z funkcji można korzystać także w aplikacji ChatGPT.

Allegro stawia na sztuczną inteligencję

Jak nietrudno zauważyć, to już kolejne wysiłki Allegro związane z rozwijaniem platformy przy użyciu rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Kilka tygodni temu gigant ogłosił nową wersję własnej aplikacji i zbiegło się to w czasie z rozpoczęciem programu pilotażowego asystenta AI, który został udostępniony wybranym użytkownikom w wersji testowej.

Allegro wyjaśnia, że coraz więcej użytkowników w trakcie szukania inspiracji zakupowych posiłkuje się sztuczną inteligencją. Potwierdzają to także niedawne badania udostępnione w raporcie Revolut Money Report przed Black Friday 2025. Wyniki wskazują jasno, że coraz więcej Polaków w trakcie podejmowania decyzji związanych z kupnem posiłkuje się narzędziami AI.

