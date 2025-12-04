Wszechświat składa się z mnóstwa galaktyk i choć wydaje się, że są to pojedyncze obiekty, tak mogą one tworzyć całe struktury w postaci połączonych sieci. Zespół astronomów odkrył najdłuższą z nich i jest to prawdziwy kolos.

Najdłuższa wirująca struktura we wszechświecie to tornado galaktyk

Odkryta struktura znajduje się około 440 lat świetlnych od nas. Dla porównania najbliższa nam galaktyka (Andromeda) jest położona około 2,5 mln lat świetlnych od Drogi Mlecznej. Tornado galaktyk jest ogromne i jego długość szacuje się na co najmniej 49 lat świetlnych.

Struktura składa się z kilkuset połączonych w sieci galaktyk, które wirują wokół rdzenia łączącego ich włókna. Stąd też nazwa, bo obiekt przypomina tornado obracające się w zwolnionym tempie.

To, co czyni tę strukturę wyjątkową, to nie tylko jej rozmiar, ale także połączenie wyrównania spinów i ruchu obrotowego

Początkowego odkrycia dokonał zespół naukowców pod kierownictwem Jung i jej współprowadzącej, fizyk Madaliny Tudorache z Oksfordu i Uniwersytetu Cambridge. Udało się to zrobić z użyciem radioteleskopu MEERKat w RPA w ramach przeglądu nieba MIGHTEE. Tam zauważono strukturę składającą się z 14 galaktyk o średnicy około 117 tys. lat świetlnych i długości 5,5 mln lat świetlnych.

Odkryta struktura okazała się rekordowo wielka

Pierwsze odkrycie sprawiło, że naukowcy zaczęli bardziej zgłębiać ten twór i przeprowadzono dalsze badania. W tym celu sięgnięto m.in. po dane ze Sloan Digital Sky Survey oraz Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI).

Odkryliśmy, że galaktyki wykazują silne dowody na rotację wokół rdzenia włókna – co czyni je najdłuższą dotychczas odkrytą strukturą wirującą

W ten sposób udało się zidentyfikować aż 283 dodatkowe galaktyki wzdłuż tej samej konfiguracji prostoliniowej. Znaleziona struktura była więc znacznie większa. Przy okazji badaczom udało się określić wstępną prędkość obiektu. To około 110 kilometrów na sekundę. Z podobną Droga Mleczna zbliża się do Andromedy.

