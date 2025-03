Ogromna galaktyka została odkryta już w XVIII wieku. Nastąpiło to w 19 czerwca 1790 r . Jej odkrywcą jest brytyjsko-niemiecki astronom Frederick William Herschel, który był również odkrywcą pierwszych księżyców Urana . Pewne źródła wskazują na Edwarda Swifta i datują znalezisko na 1890 r. Jest to jednak błąd.

Powyższe zdjęcie galaktyki IC 1101 zostało zrobione przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a. Obraz przechwycono z wykorzystaniem instrumentu Wide Field and Planetary Camera 2 w 702 nm i miało to miejsce 22 czerwca 1995 r. Nawet na zdjęciu z tak potężnego obserwatorium nie widać zbyt wiele, co tylko uzmysławia nam, jak bardzo odległy jest to obiekt oraz jak trudne są jego obserwacje. Są jednak tacy, którzy podjęli się wyzwania.