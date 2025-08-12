Przed nami kilka dni, które zapowiadają się wyjątkowo słonecznie i gorąco. W sam raz na Święto Wojska Polskiego przypadające w piątek 15 sierpnia, a więc z dodatkowym dniem wolnym i możliwością wydłużonego wypoczynku. Jednak nie we wszystkich regionach aura będzie taka sama.

W środę i czwartek (13-14 sierpnia) na niebie będziemy mieli dużo słońca. Niebo pozostanie bezchmurne lub z niewielkimi chmurami cumulus (tak, tymi ładnymi obłoczkami, tzw. chmurami dobrej pogody), a termometry wskażą od 26 st. C na północy i wschodzie po 33 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, momentami porywisty, z kierunków wschodnich. W nocy w centrum i na zachodzie temperatura nie spadnie poniżej 16-18 st. C.

Jaka pogoda w długi weekend? Święto Wojska Polskiego z gradem

W piątek 15 sierpnia upał osiągnie apogeum. W centrum kraju będzie około 32 st. C, a na zachodzie nawet 35 st. C. Chłodniej (choć w tym przypadku określenie brzmi dość... dziwnie, sami przyznacie) jedynie na Półwyspie Helskim. około 25 st.C. Na zachodzie i północnym zachodzie pojawi się większe zachmurzenie, przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Podczas burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h, więc jeśli planujecie wyjście, trzeba będzie uważać.

Sobota 16 sierpnia przyniesie większe zróżnicowanie. Na południowym wschodzie nadal bardzo ciepło, do 33 st. C, ale na północy już tylko... 19 st. C. W większości regionów przelotne opady i burze. Wiatr nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h. W niedzielę temperatura obniży się jeszcze bardziej - od 19 st. C nad Bałtykiem do 26 st. C na południowym wschodzie. Przelotne deszcze utrzymają się głównie na północy i północnym wschodzie. Poniedziałek 18 sierpnia będzie już wyraźnie chłodniejszym dniem z maksymalnie 24 st. C w centrum i na południu, z umiarkowanym wiatrem z północnego zachodu.

Jak bezpiecznie przetrwać gorące dni?

Wysokie temperatury mogą być dużym obciążeniem dla organizmu. Najbardziej narażeni są seniorzy, dzieci, osoby przewlekle chore, ale także wszyscy, którzy długo przebywają na słońcu. W upalne dni warto ograniczać aktywność w terenie otwartym, szczególnie w godzinach 11-16. Warto pić dużo chłodnych (ale nie lodowatych) napojów, korzystać z cienia, obowiązkowo nosić nakrycie głowy i stosować kremy z filtrem. W domu dobrze jest utrzymywać chłód poprzez zamykanie okien w ciągu dnia, zasłanianie zasłon i wietrzenie dopiero wieczorem lub nocą. Unikajmy pozostawiania dzieci i zwierząt w zamkniętych samochodach. Wnętrze nagrzewa się błyskawicznie, co grozi tragedią.

Zanim nadejdą upały, sprawdź w naszym quizie, czy wiesz, jak się przed nimi chronić. Sprawdź, które rady warto stosować, a które lepiej włożyć między bajki.

