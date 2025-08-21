1400-letni krzyż odkryty w ZEA. Chrześcijaństwo na Półwyspie Arabskim
Archeolodzy dokonali niezwykłego odkrycia na wyspie Sir Bani Jas w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W starożytnym klasztorze natrafili na liczący 1400 lat chrześcijański krzyż odlany na kamiennej płytce, która - jak przypuszczają badacze - służyła zakonnikom do kontemplacji i modlitwy.
Artefakt mierzący 27 cm długości, 17 cm szerokości i 2 cm grubości wyróżnia się bogatymi zdobieniami, a obecne na nim motywy obejmują m.in. schodkową piramidę symbolizującą Golgotę oraz liście wyrastające u podstawy krzyża - wyraźne nawiązanie do życia i odrodzenia.
Chrześcijaństwo na Półwyspie Arabskim
Znalezisko rzuca nowe światło na obecność chrześcijan na Półwyspie Arabskim w VII-VIII wieku. To właśnie wtedy wspólnoty chrześcijańskie współistniały z islamem, aż do momentu opuszczenia klasztoru: "Mieliśmy osady chrześcijan, które nie tylko istniały, ale wręcz kwitły" - podkreśliła główna archeolożka Maria Gajewska. Krzyż wykazuje podobieństwa do zabytków z Iraku i Kuwejtu oraz tradycji Kościoła Wschodu, którego wpływy sięgały aż do Chin.
Pierwsze duże wykopaliska od 30 lat
Choć sam klasztor odkryto już w 1992 roku, obecne prace to pierwsze duże wykopaliska od ponad trzech dekad. Naukowcy badają nie tylko kościół i kompleks monastyczny, ale także pobliskie zabudowania, aby lepiej zrozumieć codzienne życie mnichów. Według badaczy miejsce to mogło pełnić różne funkcje, od ośrodka duchowego dla starszych zakonników, po azyl dla zamożnych chrześcijan poszukujących ciszy i modlitwy.
To potężne świadectwo głębokich i trwałych wartości współistnienia oraz otwartości kulturowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Wyspa Sir Bani Jas, położona 170 km na południowy zachód od Abu Zabi, wpisuje się w sieć ówczesnych klasztorów i kościołów rozsianych po Zatoce Perskiej. Dziś miejsce to jest częścią rezerwatu przyrody, a w ramach prac konserwatorskich w 2019 roku teren klasztoru zabezpieczono specjalnymi zadaszeniami, dodano tablice informacyjne oraz zorganizowano małą wystawę z artefaktami, w tym kielichami ze szkła i pieczęcią z wizerunkiem skorpiona.