Artefakt mierzący 27 cm długości, 17 cm szerokości i 2 cm grubości wyróżnia się bogatymi zdobieniami, a obecne na nim motywy obejmują m.in. schodkową piramidę symbolizującą Golgotę oraz liście wyrastające u podstawy krzyża - wyraźne nawiązanie do życia i odrodzenia.

Chrześcijaństwo na Półwyspie Arabskim

Znalezisko rzuca nowe światło na obecność chrześcijan na Półwyspie Arabskim w VII-VIII wieku. To właśnie wtedy wspólnoty chrześcijańskie współistniały z islamem, aż do momentu opuszczenia klasztoru: "Mieliśmy osady chrześcijan, które nie tylko istniały, ale wręcz kwitły" - podkreśliła główna archeolożka Maria Gajewska. Krzyż wykazuje podobieństwa do zabytków z Iraku i Kuwejtu oraz tradycji Kościoła Wschodu, którego wpływy sięgały aż do Chin.

Pierwsze duże wykopaliska od 30 lat

Choć sam klasztor odkryto już w 1992 roku, obecne prace to pierwsze duże wykopaliska od ponad trzech dekad. Naukowcy badają nie tylko kościół i kompleks monastyczny, ale także pobliskie zabudowania, aby lepiej zrozumieć codzienne życie mnichów. Według badaczy miejsce to mogło pełnić różne funkcje, od ośrodka duchowego dla starszych zakonników, po azyl dla zamożnych chrześcijan poszukujących ciszy i modlitwy.

To potężne świadectwo głębokich i trwałych wartości współistnienia oraz otwartości kulturowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Wyspa Sir Bani Jas, położona 170 km na południowy zachód od Abu Zabi, wpisuje się w sieć ówczesnych klasztorów i kościołów rozsianych po Zatoce Perskiej. Dziś miejsce to jest częścią rezerwatu przyrody, a w ramach prac konserwatorskich w 2019 roku teren klasztoru zabezpieczono specjalnymi zadaszeniami, dodano tablice informacyjne oraz zorganizowano małą wystawę z artefaktami, w tym kielichami ze szkła i pieczęcią z wizerunkiem skorpiona.

