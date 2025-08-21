Tajlandia zaprasza. Nawet 200 tys. podróżnych dostanie darmowe bilety

Rząd Tajlandii planuje przeznaczyć 700 milionów batów tajlandzkich na sfinansowanie akcji, która ma promować kraj wśród zagranicznych turystów. Nie chodzi jednak o kampanie reklamowe w postaci oblepiania lotnisk plakatami czy puszczania ogłoszeń w mediach społecznościowych, a o coś zdecydowanie lepszego - darmowe bilety lotnicze.

Cała kampania rozdawania biletów na loty krajowe skupiona jest przede wszystkim na pobudzeniu turystyki w mniej popularnych regionach kraju, ale nie tylko. Zważywszy na skalę - bilety ma otrzymać ok. 200 tys. turystów - jest to nie lada atrakcja.

- Inicjatywa ma na celu przyciągnięcie co najmniej 200 tys. zagranicznych turystów, obejmując miejsca w całej Tajlandii, z uwzględnieniem miast wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, popularnych miejsc turystycznych i kluczowych miejsc w całym kraju - powiedział przytaczany przez "Economic Times" minister turystyki i sportu, Sorawong Thienthong.

Kup sobie bilet do Tajlandii, a dostaniesz opcję bezpłatnego lotu krajowego

Inicjatywa "Buy International, Free Thailand Domestic Flights" wdrażana przez Tajlandzki Urząd ds. Turystyki (TAT) wkrótce ruszy, z możliwością realizowania podróży od września do listopada. Turyści zagraniczni, którzy zakwalifikują się do programu, otrzymają bilety, wyjaśnia "Economic Times".

Warto pamiętać, że chodzi wyłącznie o bilety krajowe. Przelot do Tajlandii należy opłacić samodzielnie, np. starając się znaleźć tanie loty. Rezerwacja międzynarodowego biletu musi być dokonana w czasie trwania promocji, by się zakwalifikować. Bilety będą dotowane do kwoty 1,750 batów za lot w jedną stronę (a 3,500 batów za lot w obie strony), podaje źródło. W cenie lotów krajowych ujęto 20 kg bagaż. Współpracujące linie lotnicze to m.in. Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air i Thai VietJet.

Co zrobić, by otrzymać darmowy bilet na przeloty w Tajlandii?

Podsumowując, aby zakwalifikować się do otrzymania darmowego biletu krajowego w Tajlandii, trzeba spełnić warunki:

Program dotyczy tylko turystów spoza Tajlandii.

Turysta musi sam opłacić lot międzynarodowy do Tajlandii z oferty linii lotniczych lub biura podróży.

Lot należy zarezerwować w okresie trwania promocji od września do listopada (dokładne daty oczekują na ostateczne ogłoszenie).

W zamian podróżny otrzymuje:

Bilety na lot krajowy (także w obie strony) na terenie Tajlandii.

W cenę wliczony jest limit bagażu 20 kg.

W celu poznania szczegółów należy śledzić komunikaty TAT. Model tej akcji oparty został na japońskim programie wspierającym loty krajowe dla turystów zagranicznych. Tajlandia chce tym sposobem zwiększyć wpływy z turystyki w popularnych punktach, ale nie tylko. Kraj stara się tak zachęcić turystów do odwiedzania mniej znanych miejsc poza Bangkokiem, Phuket i Chiang Mai, które są oblegane, gdy inne ciekawe cele pozostają poza zainteresowaniem podróżnych.

Bezpłatne bilety na loty w Tajlandii. Mniej znane tereny i kwestie bezpieczeństwa

Rząd spodziewa się, że akcja wygeneruje nawet 8,8 miliarda batów przychodów z turystyki. Jak podaje "Travelobiz", eksperci i lokalni działacze zwracają jednak uwagę na pewne mankamenty projektu: Ze względu na brak konkretnych wytycznych, niektóre popularne miejsca mogą wciąż przeżywać turystyczne oblężenie, podczas gdy inne nie skorzystają na inicjatywie. Według specjalistów potrzebne jest tu wprowadzenie elementu inteligentnego marketingu, który promowałby atrakcje w różnych mniej znanych punktach.

- Prowincje takie jak Buri Ram i Ubon Ratchathani potrzebują ukierunkowanego marketingu, turystyki sportowej lub doświadczeń nad rzeką Mekong, aby przyciągnąć międzynarodowych gości - powiedział cytowany przez "Thailand News" Rungroj Santadvanit, reprezentujący hotelarzy w północno-wschodniej części kraju.

Ponadto wchodzą tu kwestie bezpieczeństwa. Specjaliści zaznaczają, że akcja powinna obejmować jasną komunikację na temat bezpiecznego podróżowania po Tajlandii - chodzi o rosnące napięcia przy granicy Tajlandii z Kambodżą. Turyści decydujący się na loty krajowe powinni być jasno informowani o bezpieczeństwie podróży do wybranego celu, oraz na temat tego, na co jeszcze powinni tam zwracać uwagę.

