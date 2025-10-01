Ziemia odbija coraz mniej światła słonecznego. Wyniki badań są niepokojące

Karol Kubak

Karol Kubak

Ziemia staje się coraz ciemniejsza. W ciągu dwóch dekad zaczęła odbijać mniej światła słonecznego w kosmos, a zmiana ta jest szczególnie widoczna na półkuli północnej.

Nowe badania ujawniają, że Ziemia odbija coraz mniej światła słonecznego
Nowe badania ujawniają, że Ziemia odbija coraz mniej światła słonecznego123RF/PICSEL

Od początku XXI wieku Ziemia stała się ciemniejsza. To znaczy, że odbija mniej światła słonecznego w przestrzeń kosmiczną. Wyniki badań opublikowanych w Proceedings of the National Academy of Sciences pokazują, że w latach 2001-2024 szczególnie półkula północna straciła zdolność odbijania promieniowania. Półkula południowa nie zmieniła się w takim stopniu, co doprowadziło do coraz wyraźniejszej nierównowagi energetycznej.

Norman Loeb z NASA Langley Research Center w Hampton w stanie Wirginia (USA), który kierował zespołem naukowców podkreśla, że wcześniej sądzono, iż "atmosferyczne i oceaniczne cyrkulacje transportujące energię przez równik kompensują takie różnice". Jednak najnowsze dane satelitarne pokazują, że w ostatnich dwóch dekadach te procesy nie były wystarczająco skuteczne.

Północ ciemnieje szybciej

Średnie tempo zmian może wydawać się niewielkie. Przy napływie energii słonecznej rzędu 240-243 watów na metr kwadratowy, odchylenie o 0,34 W/m² na dekadę nie brzmi spektakularnie. Jednak, jak zaznaczają badacze, jest to wartość statystycznie istotna. Co ważne, spadek albedo na półkuli północnej wiąże się z topnieniem lodu i zmniejszaniem pokrywy śnieżnej. Lód i śnieg odbijają światło skuteczniej niż woda czy odsłonięta skała, więc ich zanik sprawia, że Ziemia "ciemnieje".

Na zróżnicowanie między półkulami wpływają też chmury i para wodna w atmosferze. Kluczową rolę odgrywają jednak aerozole, czyli drobne cząstki zawieszone w powietrzu, które mogą stanowić jądra kondensacji dla chmur. Chmury odbijają promieniowanie, dlatego im więcej aerozoli, tym większe odbicie. Na północy, dzięki regulacjom środowiskowym w Europie, USA i Chinach, ilość takich zanieczyszczeń spadła. Z kolei na południu sytuację odwróciły zjawiska naturalne, jak pożary buszu w Australii czy erupcja wulkanu Hunga Tonga, które zwiększyły ilość aerozoli.

Zobacz również:

Ziemia właśnie przeszła przez aphelium. Jest najdalej od Słońca, więc czemu jest tak gorąco?
Meteorologia

Skoro Ziemia jest teraz najdalej od Słońca, to dlaczego jest tak gorąco?

Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski

Dla nas niezauważalne. Dla modeli klimatycznych to wyzwanie

Dotychczas naukowcy zakładali, że chmury mogą kompensować różnice w odbijaniu promieniowania między półkulami. Jednak badanie sugeruje, że ich rola w utrzymaniu równowagi jest mniejsza niż przypuszczano. - Zrozumienie tych zależności ma duże znaczenie dla poprawy modeli klimatycznych - podkreślają autorzy pracy.

Wyniki pokazują, że zmiany w albedo, atmosferze i cyrkulacjach nie są tylko lokalnym zjawiskiem. To proces, który może wpływać na globalny bilans energetyczny planety, a tym samym na tempo i charakter zmian klimatycznych.

Więcej informacji: Norman G. Loeb et al., Emerging hemispheric asymmetry of Earth's radiation, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2025. DOI: 10.1073/pnas.2511595122

"Wydarzenia": Skarby z epoki żelaza. Niezwykłe odkrycie w TrójmieściePolsat News

Najnowsze