Wyniki nowych badań napawają optymizmem: wspomnienia z wczesnego dzieciństwa mogą być możliwe do przywoływania. Wszystko wskazuje na to, że krótkotrwała zmiana sposobu, w jaki ludzie postrzegają swoje ciało, może być w tym pomocna.

Jak przywołać wspomnienia z dzieciństwa?

Dorośli mogą skuteczniej sięgać do wczesnych wspomnień - wykazały badania. Wystarczy, że przez chwilę będą oglądać siebie z dziecięcą wersją swojej twarzy.

W eksperymencie wzięło udział 50 dorosłych ochotników. Wykorzystano tzw. enfacement illusion, czyli zjawisko, w którym uczestnik odczuwa, że własna twarz jest "zamieniona" lub inna twarz, którą widzi na ekranie, jest w rzeczywistości jego własnym odbiciem.

Podczas badania każdy z uczestników oglądał na żywo wideo swojej twarzy, zmienionej cyfrowo w ten sposób, aby przypominała jego wygląd z dzieciństwa. Kiedy poruszali głową, obraz na ekranie również się ruszał, co sprawiało, że czuli, jakby ta dziecięca twarz naprawdę należała do nich. Grupa kontrolna doświadczyła tego samego eksperymentu, ale oglądała swoje niezmienione twarze dorosłych. Po tym przygotowaniu poproszono uczestników o wzięcie udziału w autobiograficznym wywiadzie, który miał przywołać wspomnienia zarówno sprzed roku, jak i z ich wczesnych lat życia.

Zobacz również: Nauka Naukowcy znaleźli sposób na wymazanie złych wspomnień Daniel Górecki

Dziecięca wersja twarzy dorosłych pomaga w przywoływaniu wspomnień

Naukowcy zmierzyli, jak szczegółowo badani opisywali swoje epizodyczne wspomnienia autobiograficzne, czyli takie, które pozwalają mentalnie przeżyć na nowo minione doświadczenia i "podróżować w czasie" w obrębie własnego umysłu.

Okazało się, że osoby, które widziały młodszą wersję siebie, pamiętały znacznie więcej szczegółów z dzieciństwa niż grupa kontrolna. Jest to pierwszy dowód na to, że subtelne zmiany w postrzeganiu własnego ciała mogą wpływać na zakres naszych wspomnień.

Według naukowców to okrycie może ostatecznie doprowadzić do opracowania nowych metod dostępu do zapomnianych lub trudno dostępnych wspomnień, również tych z okresu znanego jako "amnezja dziecięca".

- Wszystkie zdarzenia, które pamiętamy, to nie tylko doświadczenia świata zewnętrznego, ale także doświadczenia naszego ciała, które jest zawsze obecne - wyjaśnia główny autor, dr Utkarsh Gupta. - Odkryliśmy, że tymczasowe zmiany w cielesności, a konkretnie ucieleśnienie dziecięcej wersji własnej twarzy, mogą znacząco poprawić dostęp do wspomnień z dzieciństwa.

Technologia dla zmysłów. Niesamowita immersyjna wystawa w Kioto AFP