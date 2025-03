Dotychczas uważano, że brak wspomnień z okresu niemowlęctwa wynika z niedojrzałości hipokampu - części mózgu odpowiedzialnej za zapisywanie wspomnień. Według tej teorii, dopóki hipokamp się nie rozwinie (a trwa to do okresu dojrzewania), nie jest on w stanie skutecznie kodować pamięci epizodycznej, czyli tej związanej z konkretnymi zdarzeniami z naszego życia. Jednak nowe badania opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Science sugerują coś zupełnie innego: nasze wspomnienia z okresu niemowlęctwa prawdopodobnie istnieją, ale nie mamy do nich dostępu.