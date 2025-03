Lokalne władze hiszpańskiego miasta Marbella poinformowały, że na stanowisku Coto Correa - obszarze, który od dawna uznawany jest za ważne miejsce dla prehistorycznych ludzi - odkryto bardzo wyjątkowy głaz. Został on znaleziony już w 2022 roku, wraz z narzędziami kamiennymi z dolnego paleolitu, co wiąże go z obecnością gatunku ludzkiego, ale dopiero teraz poznajemy jego szczegóły, które sugerują, że mamy do czynienia z jednym z najstarszych symbolicznych rytów wykonanych przez naszych przodków.