Archeolodzy z British Museum i Irackiej Państwowej Rady Starożytności i Dziedzictwa odkryli p onad 200 administracyjnych tabliczek i ok. 50 odcisków cylindrycznych pieczęci z czasów akadyjskich , które rzucają nowe światło na fundamenty rządowej biurokracji starożytnych cywilizacji. Teksty pochodzą z archiwów państwowych starożytnego sumeryjskiego miasta Girsu, które w okresie od 2300 do 2150 roku p.n.e. było pod kontrolą dynastii akadyjskiej.

Sargon, pochodzący z nieznanego miasta Akad (które przypuszczalnie znajdowało się w pobliżu współczesnego Bagdadu), założył Imperium Akadyjskie, które trwało przez 150 lat, aż zostało obalone przez bunt. To właśnie z czasów jego panowania pochodzą wspomniane tabliczki administracyjne.

Tabliczki zawierają imiona i zawody obywateli Girsu, co świadczy o skomplikowanej biurokracji miast sumeryjskich

Jednym z bardziej interesujących odkryć jest zapis wprowadzania nowych standardów miar, jak "Akad-gur" dla mąki i jęczmienia - systemu miar, który Rey porównuje do współczesnego brytyjskiego . Oprócz tabliczek administracyjnych, archeolodzy odkryli także rysunki planów architektonicznych budynków, planów pól oraz map kanałów wodociągowych. Te dokumenty, wykonane przez pisarzy administracyjnych, to jedne z najstarszych znanych na świecie planów.

Tabliczki zostały znalezione w dużym budynku archiwum państwowego, który zbudowano z cegieł mułowych, podzielonych na różne pomieszczenia. To pokazuje, jak rozwinięta była administracja w tym regionie już w starożytności. Wszystkie znaleziska zostaną przekazane do Muzeum Narodowego w Bagdadzie, jednak istnieje możliwość, że po dalszym badaniu i analizie, część z nich zostanie wypożyczona do British Museum.