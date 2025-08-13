Rosyjski myśliwiec-bombowiec Su-34 od lat budzi zainteresowanie nie tylko ze względu na swoje możliwości bojowe, ale także nietypowe udogodnienia dla załogi. W przeciwieństwie do większości samolotów bojowych, Su-34 został wyposażony w mikrofalówkę oraz toaletę, co czyni go wyjątkowym wśród maszyn tej klasy. Te rozwiązania są odpowiedzią na specyficzne potrzeby pilotów wykonujących długotrwałe misje bojowe.

Su-34, znany również pod nazwą kodową NATO "Fullback", to ciężki samolot uderzeniowy zaprojektowany przez biuro Suchoja. Jego głównym zadaniem jest atakowanie celów naziemnych i morskich, ale maszyna może również prowadzić walkę powietrzną. Samolot wyróżnia się charakterystyczną, szeroką kabiną, w której dwóch pilotów siedzi obok siebie, co zapewnia większy komfort i lepszą współpracę podczas lotu.

Mikrofalówka i toaleta na pokładach rosyjskich Su-34

Jednym z najbardziej nietypowych elementów wyposażenia Su-34 jest niewielka kuchenka mikrofalowa. Dzięki niej piloci mogą podgrzać posiłki w trakcie wielogodzinnych lotów, co znacząco poprawia warunki pracy w powietrzu. To rozwiązanie jest szczególnie ważne podczas długich misji, które realizowane są np. w Ukrainie.

Drugim, równie zaskakującym udogodnieniem jest obecność kompaktowej toalety na pokładzie. W większości myśliwców piloci muszą radzić sobie bez takich wygód, co bywa dużym wyzwaniem podczas długotrwałych operacji. W Su-34 zastosowano specjalną, chemiczną toaletę, która pozwala załodze na zachowanie higieny i komfortu nawet podczas najdłuższych lotów.

Siły Powietrzne dostały nową wersję Su-34

Wprowadzenie takich udogodnień wynika z przeznaczenia Su-34 do dalekodystansowych misji bojowych, często nad rozległymi i trudno dostępnymi terenami. Samolot może operować na dystansie ponad 4 tysięcy kilometrów. Komfort załogi stał się więc jednym z priorytetów podczas projektowania tej maszyny.

Su-34 to nie tylko zaawansowana technologia bojowa, ale także przykład, jak nowoczesne lotnictwo wojskowe potrafi łączyć skuteczność z troską o warunki pracy pilotów. Obecność mikrofalówki i toalety na pokładzie to dowód na to, że nawet w tak wymagającym środowisku, jakim jest kabina myśliwca, można zadbać o podstawowe potrzeby człowieka.

Su-34 często atakuje ukraińskie pozycje na froncie

Samolot wyposażony jest w nowoczesny radar Leniniec B004, systemy nawigacyjne GPS/GLONASS oraz zaawansowane systemy samoobrony, w tym aktywne i pasywne środki zakłócające. Maszyna napędzana jest dwoma silnikami Saturn AL-31FM1, które pozwalają jej osiągać prędkość maksymalną do 1 900 km/h i operować na pułapie do 15 000 metrów.

Zasięg samolotu wynosi do 4 000 km bez dodatkowych zbiorników, a z tankowaniem w powietrzu może przekroczyć 7 000 km. Maszyna może przenosić do 12 000 kg uzbrojenia na 12 węzłach podwieszeń, w tym bomby kierowane i niekierowane, rakiety powietrze-ziemia oraz powietrze-powietrze, a także broń jądrową.

