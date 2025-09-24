Czy znasz tajemnice ENSO, El Niño i La Niña? Sprawdź się w quizie!
Prądy oceaniczne, pasaty i tropikalne anomalie. To nie brzmi jak prognoza pogody z telewizji, ale jak opowieść o najpotężniejszych mechanizmach klimatycznych Ziemi. ENSO wraz z El Niño i La Niña kształtuje życie na naszej planecie w sposób, którego często nawet nie zauważamy.
Ocean to nie tylko niekończący się horyzont i potężne fale. To także ogromny mechanizm klimatyczny, który reguluje życie na całej planecie. Ruchy wody, zmiany temperatury i pasaty decydują o tym, gdzie pojawi się susza, a gdzie tropikalne ulewy. Jednym z najważniejszych zjawisk jest ENSO - cykl obejmujący dobrze znane El Niño i La Niña.
To właśnie on potrafi zmienić układ pór deszczowych w Ameryce Południowej, a nawet wpłynąć na pogodę w Europie. O jego znaczeniu mówi się coraz częściej, bo to globalny "przełącznik klimatu", który może wywołać skutki odczuwalne niemal wszędzie.