Ocean to nie tylko niekończący się horyzont i potężne fale. To także ogromny mechanizm klimatyczny, który reguluje życie na całej planecie. Ruchy wody, zmiany temperatury i pasaty decydują o tym, gdzie pojawi się susza, a gdzie tropikalne ulewy. Jednym z najważniejszych zjawisk jest ENSO - cykl obejmujący dobrze znane El Niño i La Niña.