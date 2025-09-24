Zagadkowa postać odkryta w murach Göbekli Tepe. Archeolodzy podali szczegóły

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Göbekli Tepe, monumentalne neolityczne stanowisko w Turcji, uznawane za najstarsze znane miejsce kultu na świecie, po raz kolejny zaskakuje naukowców. Tym razem archeolodzy znaleźli tam zagadkową antropomorficzną figurę - umieszczoną w nietypowym miejscu. Odkrycie to uzupełnia fascynującą kolekcję znalezionych tu obiektów.

Göbekli Tepe to najstarsze znane miejsce kultu stworzone przez człowieka. Doszło tam do nowego odkrycia.
Göbekli Tepe to najstarsze znane miejsce kultu stworzone przez człowieka. Doszło tam do nowego odkrycia.Teomancimit - Own work, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/Wikimedia Commons

Nowe odkrycie w najstarszej świątyni świata. Göbekli Tepe znów zaskakuje

Zagadkowe zabudowania Göbekli Tepe to jedno z najbardziej fascynujących odkryć archeologicznych ostatnich dekad. Znajdujące się w południowo-wschodniej Turcji stanowisko ma ponad 11 tysięcy lat, zabudowania zostały wzniesione między 9600 a 8200 rokiem p.n.e. To czyni Göbekli Tepe starszym od Stonehenge czy egipskich piramid.

Monumentalne kamienne filary ułożone w kręgi i inne detale sugerują, że była to świątynia lub centrum kultowe - z tego powodu Göbekli Tepe uznaje się za najstarsze na świecie znane miejsce kultu religijnego. Miejsce, które zmienia dotychczasowe wyobrażenia o początkach cywilizacji i roli wierzeń w rozwoju człowieka. Teraz na obszarze Göbekli Tepe doszło do kolejnego fascynującego odkrycia.

Zobacz również:

Prowincja Elazığ w Turcji słynie z ciekawych odkryć archeologicznych. Teraz doszło do kolejnego unikatowego odkrycia. Zdj. ilustracyjne.
Historia

Unikatowe odkrycie sprzed 6000 lat. Archeolodzy zdradzili szczegóły

Paula Drechsler
Paula Drechsler

Zagadkowa figura przedstawiająca postać. Wmurowali ją w ścianę

Archeolodzy znaleźli na terenie Göbekli Tepe figurę przedstawiającą postać, najpewniej ludzką. Obiekt był umieszczony w zaskakującym miejscu - nie był ustawiony na ołtarzu czy zakopany pod zabudowaniami, jak można to sobie wyobrażać w przypadku figur w świątyniach, lecz wmurowano go poziomo w ścianę. Rzeźba ma zachowaną głowę i tułów, ale brakuje jej stóp - być może celowo je usunięto lub uległy zniszczeniu przez czas.

Badacze podejrzewają, że figura pełniła funkcję strażnika lub ofiary rytualnej - być może nawet umieszczonej w murze już po spełnieniu swojej roli wotywnej. To daje nowe spojrzenie na duchowość i rytuały społeczności neolitycznych. Takie znaleziska są wyjątkowo rzadkie w Göbekli Tepe. Odkrycie figury uzupełnia bazę niezwykłych znalezisk z najstarszej świątyni świata, gdzie kamienne filary i rzeźby przedstawiają zwierzęta i symbole, które mogły mieć znaczenie kosmologiczne, rytualne lub społeczne.

Wystawa poświęcona Göbekli Tepe. Szybko dotrzesz na nią z Polski

To antropomorficzne przedstawienie dołącza do rosnącej liczby dowodów na to, że Göbekli Tepe służyło jako złożone centrum duchowych i rytualnych działań wśród najwcześniejszych osiadłych społeczności na świecie.

- Ten nowo odkryty fragment z Göbekli Tepe jest bardzo cennym odkryciem - wyjaśnił turecki minister Mehmet Nuri Ersoy podczas ogłoszenia odkrycia. [...] Pozwala lepiej zrozumieć neolityczne rytuały i symboliczny świat wczesnych społeczności ludzkich.

W Göbekli Tepe, miejscu wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO od lat trwają prace konserwatorskie i badawcze w ramach międzynarodowego projektu "Taş Tepeler". Bierze w nim udział ponad 220 ekspertów z 36 instytucji. Poza badaniami archeologicznymi, rząd turecki aktywnie promuje znaczenie Göbekli Tepe poprzez międzynarodowe wystawy - wkrótce jedna z nich będzie miała miejsce u naszego sąsiada. W Berlinie w Niemczech od 5 lutego 2026 r. będzie można oglądać ekspozycje poświęcone Göbekli Tepe, zawierające aż 96 zabytków.

Zobacz również:

Göbekli Tepe nazywane jest „miejscem, gdzie zaczęła się historia”. To tu znajdują się pozostałości najstarszego w historii ludzkości miejsca kultu, które daje wskazówki, jak wyglądały początki cywilizacji.
Nauka

Zadziwiające odkrycie w Göbekli Tepe. Kosmiczna ingerencja

Paula Drechsler
Paula Drechsler
''Wydarzenia'': Niezwykły eksponat w Legnicy. Pergamin sprzed 400 latPolsat NewsPolsat News

Najnowsze