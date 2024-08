Zadziwiające odkrycie w Göbekli Tepe. Kosmiczna ingerencja

Katastrofa kosmiczna wpłynęła na dawne cywilizacje

Sweatman w nowym artykule badawczym podaje, że oznaczenie na jednym z kamiennych filarów w Göbekli Tepe wygląda jak kometa, co może sugerować chęć utrwalenia wiedzy o zajściu z udziałem ciała niebieskiego. To swego rodzaju „pomnik” kosmicznej ingerencji w życie na Ziemi, który unaoczniać ma niegdysiejszą katastrofę z udziałem pozaziemskiego obiektu. Odkrycie to związane jest z teorią naukowców, że prawdopodobnie mniej więcej 13 tys. lat temu — ok. 10 850 r. p.n.e. na Ziemię spadł meteoryt, którego eksplozja doprowadziła do zmiany klimatu na części globu. Teoria badaczy zakłada, że to wydarzenie zapoczątkowało trwający ponad tysiąc lat epizod ostatniego zlodowacenia.

- Wygląda na to, że mieszkańcy Göbekli Tepe byli uważnymi obserwatorami nieba, czego można się spodziewać, biorąc pod uwagę, że ich świat został zdewastowany przez uderzenie fragmentów komety. Wydarzenie to mogło zapoczątkować nową cywilizację, inicjując kolejną religię i motywując rozwój rolnictwa do radzenia sobie z zimnym klimatem. Możliwe, że ich próby zarejestrowania tego, co widzieli, są pierwszymi krokami w kierunku rozwoju pisma tysiące lat później — stwierdził Sweatman.

Wyniki badań opublikowano na łamach "Time and Mind. The Journal of Archeology, Cosciousness and Culture".