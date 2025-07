Naukowcy badają skład chemiczny różnych wariantów pierwiastków, takich jak azot lub węgiel, które zachowały się w zębach i kościach przez tysiące lat, any zrozumieć dawną dietę. Już w latach 90. XX wieku dowiedziono, że skamieniałości neandertalczyków odkryte w Europie Północnej mają wysoki poziom izotopu azotu-15, co sugeruje, że spożywali mięso w równej mierze co lwy czy wilki.

Badania Spetha mogą dowodzić, że zgniłe mięso zawiera więcej azotu niż świeża tkanka - i to doprowadziło do wzrostu poziomu azotu w kościach neandertalczyków. Beasley przyjrzała się temu i przez dwa lata analizowała poziom azotu w rozkładających się ludzkich zwłokach, który okazał się nieznacznie wzrastać wraz z czasem. Jednak u larw much poziom był znacznie wyższy, a to sugeruje, że dawna dieta była bogata w mięso zwierząt zanieczyszczone larwami.