Polacy na tropie sekretów jednej z najstarszych osad rolniczych świata. Wyniki trafiły do "Science"

Çatalhöyük to ważne neolityczne osiedle w centralnej Anatolii, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, które wyróżnia się m.in. odkryciem spektakularnych figurek kobiecych, domostw, do których wchodziło się przez dach, oraz nietypowych pochówków - odnaleziono tam szczątki setek osób, które zostały pochowane w jamach pod swoimi domami. Zespół z Polski brał tam udział w międzynarodowym projekcie badawczym. W ramach badań przeanalizowano DNA 131 osób pochowanych w domach. Naukowcy wysnuli na tej podstawie wiele ciekawych wniosków.

Badacze odkryli, że na początku istnienia Çatalhöyük wspólnie grzebano głównie członków tej samej rodziny, jednak z czasem w grobach zaczęły pojawiać się również osoby niespokrewnione. To sugeruje przekształcanie się więzi wyłącznie rodzinnych w szersze wspólnoty społeczne. Fakt ten potwierdza również analiza diety - ludzie spoczywający w tym samym domu spożywali podobne pokarmy, co wskazuje, że dzielili nie tylko przestrzeń, lecz także codzienne życie. W dodatku dzięki badaniom genetycznym i oznaczeniu płci pochowanych wykazano, że to dziewczynki były grzebane z większą liczbą darów grobowych.