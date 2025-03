Pojedynczy kamień okazał się częścią większego założenia

Czasem to, co na pierwszy rzut oka wydaje się zwyczajne - spokojny las, zwykłe pole czy niepozorny pagórek - przy bliższym przyjrzeniu się może okazać się wyjątkowe. Niejednokrotnie już udowodniono, że każde, nawet najbardziej niepozorne miejsce może skrywać niezwykłe tajemnice.

Nie trzeba wcale szukać daleko - na polu uprawnym na Podkarpaciu znaleziono niedawno ślady osadnictwa sprzed 5,5 tys. lat, a w woj. kujawsko-pomorskim, gdzie w lesie ujawniono grobowiec starszy niż piramidy w Egipcie. Każde z tych miejsc okazało się nośnikiem fascynujących opowieści o dawnych cywilizacjach i ludziach, którzy żyli tu przed wiekami. Do podobnej sytuacji doszło teraz w Anglii, gdzie odkryto prehistoryczny kompleks.

Odkrycie w Anglii. Kamienny krąg i platforma ceremonialna

Czasem wystarczy przypadek, czasem pomocna jest technologia - na przykład dzięki zaawansowanym badaniom doszło do odkrycia w amazońskiej dżungli, gdzie gęste korony drzew przez wieki zasłaniały tysiące starożytnych struktur. Podobnie było w Meksyku, gdzie dopiero zdjęcia lotnicze pozwoliły ujawnić pozostałości wiekowego miasta. Nie należy zapominać przy tym o klasycznych wykopaliskach.

Wykopaliska przeprowadzone przez Forestry England we współpracy z Time Team ujawniły nowe informacje na temat stojącego kamienia Farley Moor w Farley Wood w pobliżu Matlock. W lasach hrabstwa Derbyshire zespół badaczy odkrył, że to, co dotychczas uważano za pojedynczy kamień, jest częścią dużego prehistorycznego kompleksu - kamiennego kręgu z platformą ceremonialną. Całość założenia pochodzi prawdopodobnie z epoki brązu.

Miejsce prehistorycznych rytuałów. Eksperci chcą kontynuować badania

Ujawniono, że główny kamień celowo został ustawiony nad źródłem. Tu zaczyna się miejsce cieku, który zasila potok Bentley Brook i rzekę Derwent. Zdaniem badaczy podkreśla to szczególne znaczenie wody dla społeczności epoki brązu, które żyły i odprawiały swoje ceremonie na tym terenie. W okolicy stojącego kamienia odkryto kilka innych, które mogły niegdyś stać, tworząc krąg o wymiarach ok. 25 na 23 m. Jeśli zaś chodzi o kamienną platformę, datowanie radiowęglowe pozwoliło ustalić jej wiek na ok. 3700 lat.

- To odkrycie ma ogromne znaczenie i zmienia nasze rozumienie stanowiska Farley Moor. Odkryliśmy dowody na znacznie bardziej złożony krajobraz ceremonialny, którego częścią jest oryginalny stojący kamień. Platforma kamienna jest starsza od samego stojącego kamienia, co sugeruje ciągłe rytualne użytkowanie tego stanowiska - powiedział dr Lawrence Shaw, główny doradca ds. środowiska historycznego w Forestry England, jak przekazuje źródło.

Zespół archeologów planuje powrócić w to miejsce, by przeprowadzić dłuższe badanie, przyglądając się bardziej szczegółowo niektórym nowo zidentyfikowanym kamieniom. Badacze chcą dokładnie ustalić, jak duży jest kompleks rytualny i kiedy konkretnie go założono.

