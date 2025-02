Guiengola to stanowisko archeologiczne w Meksyku, dotyczące Zapoteków, rdzennej cywilizacji prekolumbijskiej, która rozkwitała w Dolinie Oaxaca. Dowody archeologiczne świadczą o tym, że ich kultura powstała co najmniej 2500 lat temu. Ruiny Guiengola datowane są natomiast na ok. 500-600 lat.

Miejsce to wielokrotnie badano i wykazano, że znajdują się tu ruiny m.in. dwóch piramid, dwóch grobowców , pozostałości domów, boisk do gry w piłkę i "pałac" z zarysami po dawnych tarasach i sztucznych stawach. Nowe badania z wykorzystaniem lidaru ujawniają kolejne detale na temat założenia.

Według autora artykułu, badacza Pedro Guillermo Ramón Celisa, do stanowiska można dotrzeć ścieżką i w ten sposób zobaczyć i zbadać wiele pozostałości, ale teren pokrywa gęstwina zarośli, przez co do niedawna niemożliwe było poznanie pełnego zasięgu założenia. Trzeba było badać kawałek po kawałku, co mogło zająć kolejne lata. Dopiero przeprowadzenie skanów z pokładu samolotu umożliwiło dokładniejsze i sprawniejsze badania.