Roboty humanoidalne odgrywają coraz większą rolę i są masowo adoptowane nie tylko przez przemysł, ale również chiński rząd. Niedawno tego typu maszyna została dostrzeżona w pobliżu granicy Państwa Środka z Indiami. Czyżby Chińczycy wysłali tam robota w celu szpiegowania sąsiada?

Chiński robot humanoidalny obok granicy z Indiami

Jak dobrze wiemy, Chiny i Indie mają dosyć napięte stosunki i w pobliżu granicy obu krajów został dostrzeżony chiński robot humanoidalny. Maszynę zauważono na jałowym oraz górzystym obszarze i została ona zarejestrowana na wideo, które rzekomo nakręcił jeden z indyjskich żołnierzy patrolujących ten obszar.

Nagranie trafiło do sieci i szybko stało się viralem. Chiński robot humanoidalny znajduje się na wzniesieniu i po zbliżeniu kamerą nie jest widoczny w szczegółach. Można jednak dostrzec, że "kuca" i w ten sposób sprawia wrażenie, jakby miał się przed czymś ukrywać. Co nie zmienia faktu, że maszynę i tak dostrzeżono. Wideo z zapisem "szpiega" możecie obejrzeć poniżej.

Na razie nie wiadomo, co wspomniany robot humanoidalny robił w tym regionie. Możliwe, że Chińczycy prowadzili jakieś testy maszyny przed ewentualnym wdrożeniem na większą skalę. Sam pomysł na wykorzystanie tego typu robotów do patrolowania granic nie jest nowy i obecnie Chiny już to realizują.

Roboty humanoidalne będą patrolować granice Chin z Wietnamem

Niedawno wspominaliśmy wam, że chiński rząd podpisał kontrakt z firmą UBTech Robotics na dostawę oraz wdrożenie robotów humanoidalnych, które wyręczą częściowo ludzi na granicy z Wietnamem. Maszyny będą pełnić tam różne role i wiemy, że w pierwszej kolejności pojawią się na przejściach granicznych w Guangxi.

Jest to jedno z największych wdrożeń robotów humanoidalnych, które dotychczas zlecił chiński rząd. Umowa opiewa na kwotę 264 mln juanów (ponad 135 mln złotych). Wiemy, że w ramach kontraktu UBTech Robotics dostarczy na granice roboty z serii Walker S2. Są to maszyny wyglądem przypominające człowieka, które wyposażono w unikalny system wymiany baterii. Trwa to bardzo krótko i do przeprowadzenia czynności nie jest potrzebny udział człowieka.

