Chiński robot humanoidalny dostrzeżony na granicy z Indiami. Szpieg?
W pobliżu granicy Chin z Indiami został dostrzeżony niecodzienny "jegomość". To chiński robot humanoidalny, który został uchwycony na nagraniu i materiał szybko stał się viralem. Oczywiście pojawiły się przypuszczenia, że jest to robotyczny szpieg wysłany do patrolowania granicy przez Państwo Środka, ale czy na pewno?
Roboty humanoidalne odgrywają coraz większą rolę i są masowo adoptowane nie tylko przez przemysł, ale również chiński rząd. Niedawno tego typu maszyna została dostrzeżona w pobliżu granicy Państwa Środka z Indiami. Czyżby Chińczycy wysłali tam robota w celu szpiegowania sąsiada?
Chiński robot humanoidalny obok granicy z Indiami
Jak dobrze wiemy, Chiny i Indie mają dosyć napięte stosunki i w pobliżu granicy obu krajów został dostrzeżony chiński robot humanoidalny. Maszynę zauważono na jałowym oraz górzystym obszarze i została ona zarejestrowana na wideo, które rzekomo nakręcił jeden z indyjskich żołnierzy patrolujących ten obszar.
Nagranie trafiło do sieci i szybko stało się viralem. Chiński robot humanoidalny znajduje się na wzniesieniu i po zbliżeniu kamerą nie jest widoczny w szczegółach. Można jednak dostrzec, że "kuca" i w ten sposób sprawia wrażenie, jakby miał się przed czymś ukrywać. Co nie zmienia faktu, że maszynę i tak dostrzeżono. Wideo z zapisem "szpiega" możecie obejrzeć poniżej.
Na razie nie wiadomo, co wspomniany robot humanoidalny robił w tym regionie. Możliwe, że Chińczycy prowadzili jakieś testy maszyny przed ewentualnym wdrożeniem na większą skalę. Sam pomysł na wykorzystanie tego typu robotów do patrolowania granic nie jest nowy i obecnie Chiny już to realizują.
Roboty humanoidalne będą patrolować granice Chin z Wietnamem
Niedawno wspominaliśmy wam, że chiński rząd podpisał kontrakt z firmą UBTech Robotics na dostawę oraz wdrożenie robotów humanoidalnych, które wyręczą częściowo ludzi na granicy z Wietnamem. Maszyny będą pełnić tam różne role i wiemy, że w pierwszej kolejności pojawią się na przejściach granicznych w Guangxi.
Jest to jedno z największych wdrożeń robotów humanoidalnych, które dotychczas zlecił chiński rząd. Umowa opiewa na kwotę 264 mln juanów (ponad 135 mln złotych). Wiemy, że w ramach kontraktu UBTech Robotics dostarczy na granice roboty z serii Walker S2. Są to maszyny wyglądem przypominające człowieka, które wyposażono w unikalny system wymiany baterii. Trwa to bardzo krótko i do przeprowadzenia czynności nie jest potrzebny udział człowieka.