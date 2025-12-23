Nikt nie chce latać z Radomia, a Wizz Air dziś ogłosił nowy kierunek

Nowe połączenie do Tirany wzmacnia obecność Wizz Air na lotnisku Warszawa-Radom. To obecnie jedyny regularny przewoźnik obecny na tym lotnisku. Dwa razy w tygodniu oferuje połączenia z Radomia do Larnaki na Cyprze.

Od 25 czerwca 2026 roku uruchomi natomiast połączenia do Tirany w Albanii. To jedna z dynamicznie rozwijających się wschodzących stolic Europy, znana z kolorowej architektury, tętniącej życiem kultury kawiarnianej oraz nowoczesnej sceny kulinarnej. Dzięki bliskości gór i łatwemu dostępowi do adriatyckiego wybrzeża Albanii, miasto jest idealnym punktem na city break albo wakacyjny wyjazd.

Polska pozostaje filarem strategii rozwoju Wizz Air, a Warszawa odgrywa kluczową rolę w naszej działalności. Od wielu lat jesteśmy obecni na Lotnisku Chopina. Uruchomienie nowego połączenia z Radomia do Tirany uzupełnia tę szerszą ekspansję

Wizz Air podsumowuje 2025 rok

Przy tej okazji węgierska tania linia lotnicza pochwaliła się liczbami. W 2025 roku Wizz Air wykonał ponad 66 000 lotów, przewożąc z Polski niemal 14 mln pasażerów, przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźnika realizacji lotów na poziomie 99,8%.

Prawie dwie trzecie floty Wizz Air stanowią już Airbusy A321neo, a średni wiek floty wynosi nieco ponad 4,5 roku, co plasuje przewoźnika wśród linii lotniczych dysponujących jedną z najmłodszych i najbardziej efektywnych flot na świecie.

Obecnie linia oferuje prawie 230 niskokosztowych tras z 12 lotnisk w Polsce, łącząc pasażerów z blisko 97 kierunkami w 32 krajach. Przez ponad dwie dekady nieprzerwanego rozwoju Wizz Air utworzył w Polsce sześć baz operacyjnych: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz w Warszawie-Modlinie. Wizz Air zatrudnia w Polsce ponad 1 600 osób, a pośrednio wspiera ponad 80 000 miejsc pracy w powiązanych lokalnych branżach.

Od inauguracyjnego lotu z Katowic do Londynu Luton w 2004 roku Wizz Air przewiózł ponad 128,5 mln pasażerów do i z Polski, stając się jedną z najpopularniejszych opcji niedrogich podróży.

