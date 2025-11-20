Wizz Air nie zwalnia. Właśnie ogłosił cztery nowości z Polski
Wizz Air rozszerza siatkę połączeń z Polski o cztery nowe trasy, w tym debiutującą Rijekę w Chorwacji. Od czerwca 2026 polecimy z Gdańska, Lublina i Katowic do Chorwacji oraz z Katowic do włoskiego Rimini. Kiedy ruszają loty?
Spis treści:
- Wizz Air uruchamia nowe trasy z polskich miast
- Kiedy polecimy do Rimini i Rijeki?
- Kolejne nowości na polskich lotniskach
Wizz Air uruchamia nowe trasy z polskich miast
Wizz Air chwali się tym, że obsłużył już w Polsce ponad 127 milionów pasażerów od początku swojej działalności. W czwartek (20 listopada) linia lotnicza zapowiedziała uruchomienie czterech nowych, bezpośrednich połączeń z polskich miast. Rijeka w Chorwacji to całkiem nowy kierunek w ofercie przewoźnika. Polecą tam samoloty z Gdańska, Lublina i Katowic. Z kolei do Rimini we Włoszech zostanie uruchomiona nowa trasa - bezpośrednio z Katowic.
Linia lotnicza przekazała, że wszystkie nowe trasy będą wprowadzane od końca marca do początku czerwca 2026 roku. Rejsy będą realizowane 2 lub 3 razy w tygodniu.
Wszystkie loty będą obsługiwane nowoczesnymi i wydajnymi samolotami Airbus A321neo.
Jak tłumaczy Wizz Air, pomysł na nowe połączenia wynika z pragnienia zaoferowania podróżnym z Polski większej liczby opcji spędzenia wakacji nad Adriatykiem.
Rijeka i Rimini to idealne połączenie plaż, kultury i gastronomii – a dzięki naszym bezpośrednim lotom są teraz jeszcze łatwiej dostępne
Kiedy polecimy do Rimini i Rijeki?
Kiedy dokładnie wystartują nowe połączenia, w jakich dniach można będzie polecieć i ile będą kosztować bilety? Wizz Air przekazał szczegółowe dane.
- Katowice - Rimini - loty w poniedziałki i piątki od 31 marca 2026.
- Gdańsk - Rijeka - loty we wtorki i soboty od 9 czerwca 2026.
- Lublin - Rijeka - loty we wtorki i soboty od 9 czerwca 2026.
- Katowice - Rijeka - loty we wtorki, czwartki i soboty od 9 czerwca 2026.
Mimo że do uruchomienia nowych połączeń zostało jeszcze kilka miesięcy, bilety są już od dzisiaj (20 listopada) dostępne w sprzedaży (nawet od 109 zł).
Kolejne nowości na polskich lotniskach
Nie tylko Wizz Air ogłasza nowości. PLL LOT zapowiedział nowe rejsy z lotniska Chopina do Rovaniemi, Marrakeszu, Stavanger, Malagi, Ałmatów, Porto czy San Francisco. Pierwsze nowe trasy zaczęły być uruchamiane w październiku 2025.
W letnim rozkładzie LOT-em polecimy także z Krakowa do Barcelony, Madrytu i Rzymu.
Pod koniec października nowości wprowadziły także linie Ryanair (loty do Leeds, Porto, Sewilli) oraz Wizz Air (nowy kierunek - Agadir).
Irlandzki przewoźnik zapowiada także połączenie z Poznania do Shannon, a węgierski loty z Poznania, Rzeszowa, Gdańska i Wrocławia do Podgoricy w Czarnogórze, a także do Bazylei.
Nowe trasy zapowiedziały też greckie linie Aegean Airlines (z lotniska Chopina w Warszawie do Salonik), a Swiss z Poznania do Zurychu.
W zimie 2025/2026 na lotnisko Warszawa-Modlin zawita Air Arabia z nowym połączoeniem codziennym do Sardży w jednoczonych Emiratach Arabskich.